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«Россети Тюмень» подвели итоги работы в осенне-зимнем отопительном сезоне 2022/2023

24 апреля 2023, 15:12
Фото: "Россети Тюмень"

«Россети Тюмень» подвели итоги работы в осенне-зимнем отопительном сезоне 2022/2023

Компания «Россети Тюмень» подвела итоги работы осенне-зимнего периода (ОЗП) 2022/2023 годов. Запланированный в рамках программы технического обслуживания и ремонта энергообъектов (ТОиР) объем работ энергетики перевыполнили на 20%.

Так, в 2022 году в Тюменском макрорегионе специалисты «Россети Тюмень» отремонтировали 251 трансформаторную подстанцию, 661 подстанцию классом напряжения 35 кВ и выше, а также свыше 1,9 тысячи км линий электропередачи. Благодаря своевременной реализации ремонтной программы в зоне ответственности компании не зафиксировано ни одного крупного технологического нарушения в период максимума нагрузок. В 2023 году компания направит на реализацию программы ТОиР свыше 4,2 млрд рублей.

Что касается результатов работы всей Группы «Россети» в ОЗП, о них Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин рассказал в ходе Всероссийского совещания об итогах отопительного сезона 2022–2023 годов.

Андрей Рюмин отметил, что в 2022 году объем финансирования программы технического обслуживания и ремонта (ТОиР) увеличен на 9% — до 77,5 млрд рублей. Энергетики отремонтировали 769 силовых трансформаторов, почти 40 тыс. трансформаторных подстанций и 83,5 тыс. км линий электропередачи, расчистили 170,5 тыс. гектаров трасс ЛЭП.

«Главная наша задача, как и прежде, выполнение в срок и в полном объеме плановых мероприятий в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду. Объем финансирования ремонтной программы в этом году вырастет на 14% — до 90 млрд рублей», — подчеркнул Андрей Рюмин.
#Алиса Вернер#Россети#Россети Тюмень#Отопление#Отопительный сезон
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