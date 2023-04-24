«Россети Тюмень» подвели итоги работы в осенне-зимнем отопительном сезоне 2022/2023

Так, в 2022 году в Тюменском макрорегионе специалисты «Россети Тюмень» отремонтировали 251 трансформаторную подстанцию, 661 подстанцию классом напряжения 35 кВ и выше, а также свыше 1,9 тысячи км линий электропередачи. Благодаря своевременной реализации ремонтной программы в зоне ответственности компании не зафиксировано ни одного крупного технологического нарушения в период максимума нагрузок. В 2023 году компания направит на реализацию программы ТОиР свыше 4,2 млрд рублей.