«Россети Тюмень» подвели итоги работы в осенне-зимнем отопительном сезоне 2022/2023

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Так, в 2022 году в Тюменском макрорегионе специалисты «Россети Тюмень» отремонтировали 251 трансформаторную подстанцию, 661 подстанцию классом напряжения 35 кВ и выше, а также свыше 1,9 тысячи км линий электропередачи. Благодаря своевременной реализации ремонтной программы в зоне ответственности компании не зафиксировано ни одного крупного технологического нарушения в период максимума нагрузок. В 2023 году компания направит на реализацию программы ТОиР свыше 4,2 млрд рублей.
Что касается результатов работы всей Группы «Россети» в ОЗП, о них Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин рассказал в ходе Всероссийского совещания об итогах отопительного сезона 2022–2023 годов.
Андрей Рюмин отметил, что в 2022 году объем финансирования программы технического обслуживания и ремонта (ТОиР) увеличен на 9% — до 77,5 млрд рублей. Энергетики отремонтировали 769 силовых трансформаторов, почти 40 тыс. трансформаторных подстанций и 83,5 тыс. км линий электропередачи, расчистили 170,5 тыс. гектаров трасс ЛЭП.
«Главная наша задача, как и прежде, выполнение в срок и в полном объеме плановых мероприятий в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду. Объем финансирования ремонтной программы в этом году вырастет на 14% — до 90 млрд рублей», — подчеркнул Андрей Рюмин.