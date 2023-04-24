Пожар произошел в деревянном доме на улице Холодильной в Тюмени. Фото

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Возгорание произошло на первом этаже здания №20, пламя охватило квартиру этажом выше. О пострадавших не сообщается, местные жители вызвали на местро инцидента спасателей МЧС.
Дом деревянный, но в нем, похоже, никто не живёт (окна здания заколочены фанерой).
Ранее «Наш город» сообщал, что в жилом пятиэтажном доме по улице Новикова, 30 в Ялуторовске погиб человек. Его квартира загорелась. Спасатели эвакуировали двух человек, но один из них скончался.