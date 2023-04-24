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Пожар произошел в деревянном доме на улице Холодильной в Тюмени. Фото

24 апреля 2023, 12:20
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени в районе улицы Холодильной загорелся дом. Фото

В областной столице 24 апреля в районе перекрёстка улиц Холодильной и Харьковской загорелся двухэтажный дом. Об этом сообщили читатели «Нашего города».
Фото: Скрин "ЧС Тюмень"

Возгорание произошло на первом этаже здания №20, пламя охватило квартиру этажом выше. О пострадавших не сообщается, местные жители вызвали на местро инцидента спасателей МЧС.

Дом деревянный, но в нем, похоже, никто не живёт (окна здания заколочены фанерой).

Ранее «Наш город» сообщал, что в жилом пятиэтажном доме по улице Новикова, 30 в Ялуторовске погиб человек. Его квартира загорелась. Спасатели эвакуировали двух человек, но один из них скончался.

Местный житель погиб в результате пожара в Ялуторовске
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#Пожар#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Александр Мязин
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