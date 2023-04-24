Пострадали 9 тюменцев: прокуратура проверит ДТП бензовоза и автобуса. Фото

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В ДТП пострадали 9 человек, их доставили в больницу.
«Сегодня, на 110 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового междугородного автобуса и пустого бензовоза «КАМАЗ», - сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
В ходе проверки установят причины произошедшего, будет дана оценка соблюдению требований ПДД,
Ранее «Наш город» сообщал, что транспортное средство с пустым бензовозом. Грузовик вылетел в кювет, автобус врезался в столб.