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Пострадали 9 тюменцев: прокуратура проверит ДТП бензовоза и автобуса. Фото

24 апреля 2023, 19:00
Фото: ГИБДД

Прокуроры проверят аварию автобуса и бензовоза на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

Прокурор Тюменской области Владислав Московских проконтролирует проверку по факту аварии на трассе в Ярковском районе. Здесь столкнулись КАМАЗ и рейсовый автобус.

В ДТП пострадали 9 человек, их доставили в больницу.

«Сегодня, на 110 км федеральной  автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового междугородного автобуса и пустого бензовоза «КАМАЗ», - сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В ходе проверки установят причины произошедшего, будет дана оценка соблюдению требований ПДД,

Ранее «Наш город» сообщал, что транспортное средство с пустым бензовозом. Грузовик вылетел в кювет, автобус врезался в столб.

В результате ДТП с участием автобуса пострадали девять тюменцев
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Работа#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Погода в Тюмени#Водители
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