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После северного сияния Тюмень накрыла сильнейшая магнитная буря

24 апреля 2023, 07:49
Фото: ЧС Тюмень

Тюмень накрыла сильнейшая магнитная буря

Сильнейшая геомагнитная буря силой 5 баллов обрушилась сегодня утром на Тюменскую область. Степень возмущения магнитного поля Земли за последние сутки достигла уровня G4, при максимальном значении G5.
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Тюмень

Жителей региона предупреждают, что сегодня у метеозаивисимых людей возможно ухудшение самочувствия — головные боли, слабость, сонливость, рассеянность. Также вероятны перебои в работе электроприборов, помехи радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации.

Следующая магнитная буря силой баллов ожидается 26 апреля, в среду. Она начнется с полуночи и достигнет пика к шести часам вечера.

Ранее «Наш Город» писал, что в ночь с воскресенье на понедельник ночью жители Тюменской области наблюдали северное сияние. Необычное для тюменского региона природное явление можно было увидеть после 12 часов ночи.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Магнитные бури#Магнитная буря#Тюмень#Тюменская область
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