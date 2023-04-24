После северного сияния Тюмень накрыла сильнейшая магнитная буря

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:51
Жителей региона предупреждают, что сегодня у метеозаивисимых людей возможно ухудшение самочувствия — головные боли, слабость, сонливость, рассеянность. Также вероятны перебои в работе электроприборов, помехи радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации.
Следующая магнитная буря силой баллов ожидается 26 апреля, в среду. Она начнется с полуночи и достигнет пика к шести часам вечера.
Ранее «Наш Город» писал, что в ночь с воскресенье на понедельник ночью жители Тюменской области наблюдали северное сияние. Необычное для тюменского региона природное явление можно было увидеть после 12 часов ночи.