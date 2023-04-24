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Погибшего 6 месяцев назад на СВО похоронили в Тюмени

24 апреля 2023, 17:16
Фото: 1MI

В Тюмени простились с участником СВО, погибшим 6 месяцев назад

В областной столице похоронили участника СВО Намикома Намазова. По данным 72.ру, он был мобилизован в прошлом году, с 30 сентября не связывался с родными.

Несколько месяцев назад стало известно, что он скончался. С ним простились родственники, родители и представители организации народов Азербайджана «Одлар Юрду». Погибший был выпускником ТВВИКУ, его похоронили с воинскими почестями. 

Ранее «Наш город» сообщал, что боец Стрельченко Роман Андреевич погиб в зоне СВО. Его похоронили 21 апреля. Могила солдата находится в Екатеринбурге, поскольку здесь похоронен его отец.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Погибшие
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