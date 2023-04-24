Погибшего 6 месяцев назад на СВО похоронили в Тюмени

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
Несколько месяцев назад стало известно, что он скончался. С ним простились родственники, родители и представители организации народов Азербайджана «Одлар Юрду». Погибший был выпускником ТВВИКУ, его похоронили с воинскими почестями.
Ранее «Наш город» сообщал, что боец Стрельченко Роман Андреевич погиб в зоне СВО. Его похоронили 21 апреля. Могила солдата находится в Екатеринбурге, поскольку здесь похоронен его отец.