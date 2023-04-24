Новый бутик-отель на 27 мест появится в бывшей травматологии Тюмени на Ленина. Скрин

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Для посетителей будет работать ресторан (в подвале). Пока строители проводят реставрацию здания.
«Мы дополнительно увеличивали прочность грунтов, залита полностью монолитная подушка под зданием. Для этих же целей каждую колонну усилили с помощью металлических обоим», сообщается в видеосюжете «Тюменского времени».
Реставрация идёт с 2016 года. Разработка проекта заняла 12 месяцев. Сейчас восстановлен фасад здания, он приобрёл светлые тона. Отмечается, что здание построено 136 лет назад, до 2007 года здесь работала травматология.
Ранее «Наш город» сообщал, что в 2022 году в Тюмени отреставрируют 73 памятника культуры.