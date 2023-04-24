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Новый бутик-отель на 27 мест появится в бывшей травматологии Тюмени на Ленина. Скрин

24 апреля 2023, 14:38
Фото: 1MI

Здание бывшей травматологии на улице Ленина превратят в новомодный отель. Скрин

В областной столице здание бывшей травматологии на улице Ленина, 10, превратят в бутик-отель. По данным видеосюжета «Тюменского времени», здесь будет 27 номеров.
Фото: Скрин "Тюменское время"

Для посетителей будет работать ресторан (в подвале). Пока строители проводят реставрацию здания.

«Мы дополнительно увеличивали прочность грунтов, залита полностью монолитная подушка под зданием. Для этих же целей каждую колонну усилили с помощью металлических обоим», сообщается в видеосюжете «Тюменского времени».

Реставрация идёт с 2016 года. Разработка проекта заняла 12 месяцев. Сейчас восстановлен фасад здания, он приобрёл светлые тона. Отмечается, что здание построено 136 лет назад, до 2007 года здесь работала травматология.

Ранее «Наш город» сообщал, что в 2022 году в Тюмени отреставрируют 73 памятника культуры.

В Тюменской области в 2022 отреставрируют 73 памятника культуры
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Отель
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