«Наша продукция безопасна»: на «Ишимском мясокомбинате» объяснили инцидент с мясом

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Как пояснил «Нашему городу» директор «Ишимского мясокомбината» Иван Рыбаков, маркировка на мясном сырье имелась — просто была повреждена. Согласно требованиям законодательства, все сырье было утилизировано. По данному факту на мясокомбинате было проведено внутреннее расследование и приняты профилактические меры.
«Уверен, что потребителей больше интересует другое — безопасна ли наша продукция. Поэтому заявляю, что наше предприятие гарантирует безопасность всей выпускаемой продукции. Мы работаем на собственном сырье. При этом даже оно поступает в переработку только после получения положительных результатов лабораторных исследований по целому ряду критериев. Кроме того, нашу работу контролируют восемь государственных ветеринарных врачей. Это значит, что соответствие продуктов требованиям безопасности гарантируется также контролем со стороны государства», — заверил Иван Рыбаков.
Согласно данным сервиса Audit-it.ru, «Ишимский мясокомбинат» в Тюменской области работает более 20 лет. Предприятие занимается производством полуфабрикатов из мяса — пельменей, котлет и т. д., консервов, колбасной продукции, копченого, вяленого мяса и т. д. В числе недавно выпущенных на рынок новинок — сервелат с брусникой, сервелат с имбирем и апельсином, карельская колбаса, филейная с вялеными томатами.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области ветинспекторы обнаружили нелегальное предприятие, которое занималось производством некачественных полуфабрикатов и молочной продукции. Недоброкачественные товары реализовывали не только на территории Тюмени, но и в других регионах России. По предварительным данным, сырье поступало из Казахстана и Беларуси.