«Наша продукция безопасна»: на «Ишимском мясокомбинате» объяснили инцидент с мясом

Согласно данным сервиса Audit-it.ru, «Ишимский мясокомбинат» в Тюменской области работает более 20 лет. Предприятие занимается производством полуфабрикатов из мяса — пельменей, котлет и т. д., консервов, колбасной продукции, копченого, вяленого мяса и т. д. В числе недавно выпущенных на рынок новинок — сервелат с брусникой, сервелат с имбирем и апельсином, карельская колбаса, филейная с вялеными томатами.