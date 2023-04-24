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На тюменских улицах резко увеличилось число ДТП с велосипедистами и детьми. Фото

24 апреля 2023, 13:17
Фото: ГИБДД

В Тюмени отмечается рост ДТП с велосипедистами и детьми на самокатах. Фото

В областной столице участились случаи наезда на велосипедистов и пешеходов с самокатами. В ГИБДД призывают водителей быть аккуратнее.
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ДТП

Сегодня на пешеходном переходе улицы Котельщиков, 1, в Тюмени «Лексус» сбил 10-летнюю девочку. Она ехала по «зебре» на самокате.

«Школьница доставлена в больницу для обследования. Обстоятельства ДТП с участием ребенка выясняются», - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Инспекторы отмечают сразу три случая, которые произошли в выходные с велосипедистами. В Тюмени 9-летний школьник был сбит автомобилем «Рено» на улице Сосновой. Велосипедист не спешился на пешеходном переходе, в ДТП он получил травмы. Похожий случай произошел во дворе дома на улице Щербакова. 9-летний велосипедист сбит автомобилем «Субару», мальчик на велосипеде выехал из-за припаркованного транспорта. На улице Мельникайте в эти выходные машина КИА сбила 15-летнего подростка. Он травмирован, в момент ДТП он был на велосипеде. Обстоятельства ДТП выясняются, серьезных травм удалось избежать.

Эксперты отмечают, что сейчас в городе установилась относительно тёплая погода и дети активно гуляют на улице. Водителей призывают быть внимательными. Более того, на федеральных трассах (в частности Тюмень – ХМАО) в Уватском районе отмечается рост аварийности. За 2023 год здесь в 11 ДТП 5 человек погибли и 13 человек были травмированы.

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что у тюменца конфисковали машину Mazda за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Он уже неоднократно привлекался за «пьяное вождение». В феврале 2023 г. мужчина, будучи лишенным водительских вновь в состоянии опьянения управлял автомобилем в Сладковском районе. Тюменцу назначено наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов. Также мужчину на 2 года лишили водительских прав.

У пьяного тюменца конфисковали автомобиль Mazda
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#Велосипед#ДТП#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Водители#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Жалобы#Александр Мязин#Происшествия
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