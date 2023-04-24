На тюменских улицах резко увеличилось число ДТП с велосипедистами и детьми. Фото

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Сегодня на пешеходном переходе улицы Котельщиков, 1, в Тюмени «Лексус» сбил 10-летнюю девочку. Она ехала по «зебре» на самокате.
«Школьница доставлена в больницу для обследования. Обстоятельства ДТП с участием ребенка выясняются», - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.
Инспекторы отмечают сразу три случая, которые произошли в выходные с велосипедистами. В Тюмени 9-летний школьник был сбит автомобилем «Рено» на улице Сосновой. Велосипедист не спешился на пешеходном переходе, в ДТП он получил травмы. Похожий случай произошел во дворе дома на улице Щербакова. 9-летний велосипедист сбит автомобилем «Субару», мальчик на велосипеде выехал из-за припаркованного транспорта. На улице Мельникайте в эти выходные машина КИА сбила 15-летнего подростка. Он травмирован, в момент ДТП он был на велосипеде. Обстоятельства ДТП выясняются, серьезных травм удалось избежать.
Эксперты отмечают, что сейчас в городе установилась относительно тёплая погода и дети активно гуляют на улице. Водителей призывают быть внимательными. Более того, на федеральных трассах (в частности Тюмень – ХМАО) в Уватском районе отмечается рост аварийности. За 2023 год здесь в 11 ДТП 5 человек погибли и 13 человек были травмированы.
На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что у тюменца конфисковали машину Mazda за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Он уже неоднократно привлекался за «пьяное вождение». В феврале 2023 г. мужчина, будучи лишенным водительских вновь в состоянии опьянения управлял автомобилем в Сладковском районе. Тюменцу назначено наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов. Также мужчину на 2 года лишили водительских прав.