На тюменских улицах резко увеличилось число ДТП с велосипедистами и детьми. Фото

Инспекторы отмечают сразу три случая, которые произошли в выходные с велосипедистами. В Тюмени 9-летний школьник был сбит автомобилем «Рено» на улице Сосновой. Велосипедист не спешился на пешеходном переходе, в ДТП он получил травмы. Похожий случай произошел во дворе дома на улице Щербакова. 9-летний велосипедист сбит автомобилем «Субару», мальчик на велосипеде выехал из-за припаркованного транспорта. На улице Мельникайте в эти выходные машина КИА сбила 15-летнего подростка. Он травмирован, в момент ДТП он был на велосипеде. Обстоятельства ДТП выясняются, серьезных травм удалось избежать.