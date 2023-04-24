На объездной дороге Тюмени и улице Ветеранов труда большие пробки из-за ДТП

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Похожая ситуация в южной части объездной дороги Тюмени. Около Московского тракта авария, здесь заторы растянулись почти на 2 километра (при въезде в город). О пострадавших не сообщается, к вечеру понедельника пробки составили семь баллов.
Всего в городе в час пик произошло 5 дорожных происшествий.
Днём «Наш город» сообщал, что тюменцы попали в пробку на выезде из областной столицы. Движение было затруднено несколько часов в районе Червишевского кладбища.