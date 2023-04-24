nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Изображение материала

На объездной дороге Тюмени и улице Ветеранов труда большие пробки из-за ДТП

24 апреля 2023, 13:05
Фото: 1MI

Тюменцы попали в пробку на объездной дороге и улице Ветеранов труда из-за аварий

В областной столице из-за аварий возникли пробки на улице Ветеранов труда (почти 1,5 километра). По данным 2ГИС, здесь произошла авария.

Похожая ситуация в южной части объездной дороги Тюмени. Около Московского тракта авария, здесь заторы растянулись почти на 2 километра (при въезде в город). О пострадавших не сообщается, к вечеру понедельника пробки составили семь баллов.

Всего в городе в час пик произошло 5 дорожных происшествий.

Днём «Наш город» сообщал, что тюменцы попали в пробку на выезде из областной столицы. Движение было затруднено несколько часов в районе Червишевского кладбища.

Много аварий: большие пробки отмечаются на 50 лет ВЛКСМ и улице Дамбовской в Тюмени
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Автомобилисты#Пробки#Дорожные пробки#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Дороги#ГИБДД#Безопасность на дорогах
Подпишитесь
Экс-руководитель тюменского СК будет контролировать чиновников УрФО
Сегодня, 06:14
Готовимся к резкому потеплению. Но не сегодня
Сегодня, 01:35
Пробок не будет? В Тюмени с 10 мая приступят к ремонту путепровода в районе Плеханово
Сегодня, 04:53
У жителей Тюменской области вырастут цены на газ
22 апреля 10:47
Бабушка обращается во все возможные инстанции РФ, чтобы найти внучку
Сегодня, 07:39
В ЖК «Домашний» откроют фитнес-центр с бассейном олимпийского размера
Сегодня, 10:38