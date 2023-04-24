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На этой неделе в Тюмени ожидаются дожди и гроза

24 апреля 2023, 15:57
Фото: 1MI

Дожди и гроза ожидаются в ближайшие дни в Тюмени

В областной столице эта неделя будет дождливой. По данным Гисметео, в четверг, пятницу и воскресенье ожидается до 5 мм осадков и сильный ветер.

Пасмурная погода ожидается в Тюмени 27 апреля, в этот день прогнозируются дожди. Ветер усилится до 5-10 метров в секунду, выпадет до 0,9 мм осадков. В пятницу возможна гроза. Порывы ветра усилятся до 13 м/с, но будет тепло. Днём прогнозируется до + 17 градусов.

В воскресенье ожидается до 1 мм осадков, в Тюмени похолодает до + 10 градусов.

Ранее «наш город» отмечал, что завтра и 26 апреля днём в областной столице воздух прогреется до + 22 градусов.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Погода
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