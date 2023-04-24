На этой неделе в Тюмени ожидаются дожди и гроза

Пасмурная погода ожидается в Тюмени 27 апреля, в этот день прогнозируются дожди. Ветер усилится до 5-10 метров в секунду, выпадет до 0,9 мм осадков. В пятницу возможна гроза. Порывы ветра усилятся до 13 м/с, но будет тепло. Днём прогнозируется до + 17 градусов.