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«На блинчик похоже»: тюменцы обнаружили в соке сюрприз

24 апреля 2023, 02:10
Фото: ЧС Тюмень

Тюменцы сообщили о покупке испорченного сока в ТРЦ «Магеллан»

Тюменцы обнаружили что-то странное в пакете напитка «Мажитэль». Вероятно, это была плесень. Об этом они рассказали в паблике «ЧС Тюмень».
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Один из подписчиков ответил, что плесень испроченного продукта напомнила ему блинчик.

В комментариях автору поста рассказали, что нужно интересоваться сроком годности, прежде чем покупать напиток. Однако, судя по ответам, он был годен до августа 2023 года. По крайней мере, так было указано на упаковке.

Некоторые тюменцы написали, что вины магазина в этом нет, все претензии нужно предъявлять к производителю или к транспортной компании.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменка сидела в холодном поту после покупки маринованных огурцов: она обнаружила в них личинки.

 

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#Плесень#Продукты#ТРЦ#Покупка#Жалоба#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Елена Чебоксарова
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