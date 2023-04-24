«Мы не выпускаем с алкоголем на улицу»: в баре на Дзержинского оправдались за шум

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Заведение решило отказаться от летней веранды, сообщил владелец бара Сергей Бормотов. По его словам, на такой шаг в заведении пошли для того, чтобы избежать конфликта с жителям домов, расположенными рядом с пешеходным бульваром.
«Две недели назад мы встречались с директором потребительского рынка Тюмени и приняли решение о том, что не будем ставить летнюю террасу. Мы заинтересованы в том, чтобы как-то урегулировать эту ситуацию и готовы идти на контакт, стараясь сделать все, чтобы не доставлять жителям неудобств. Работаем строго по закону. Ежедневно у нас на дежурство выходят два человека, которые следят за порядком. Посетителей с алкоголем на улицу не выпускаем», — сообщил Сергей Бормотов РБК Тюмень.
Между тем, в минувшие выходные дни жители одного из домов на Дзержинского сообщали, что всю ночь под их окнами шумела пьяная компания. И как раз это были гости бара «Здоровье».
«Люди пили прямо на улице, под дождем, сотрудники баров периодически выходили, выгребали бутылки из мусорок», — сообщали горожане.
На жалобы тюменцев оперативно отреагировало руководство города. Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук заверил, что за соблюдением порядка на пешеходной улице будет усилен контроль.