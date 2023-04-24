Клиенты банков могут защитить бизнес-счета от блокировок с помощью спецсервисов

Многие банки предоставляют услуги бизнес-мониторинга, которые позволяют предпринимателям оценить свою деятельность с точки зрения банка и выявить возможные проблемы. Например, банк «Открытие» предлагает сервис «Бизнес-мониторинг», а Сбербанк — «Сбербанк Бизнес Онлайн». Недавно Модульбанк представил свою последнюю версию сервиса "Белый бизнес", который анализирует больше данных и разбирается в различных типах транзакций. Такие инструменты помогают снизить риски блокировки банковских счетов и проверить контрагентов или деловых партнеров.