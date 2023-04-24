Клиенты банков могут защитить бизнес-счета от блокировок с помощью спецсервисов

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В связи с этим рекомендуется использовать специальные сервисы и инструменты для оценки бизнеса и выявления возможных проблем, пишет newsnn.ru.
Многие банки предоставляют услуги бизнес-мониторинга, которые позволяют предпринимателям оценить свою деятельность с точки зрения банка и выявить возможные проблемы. Например, банк «Открытие» предлагает сервис «Бизнес-мониторинг», а Сбербанк — «Сбербанк Бизнес Онлайн». Недавно Модульбанк представил свою последнюю версию сервиса "Белый бизнес", который анализирует больше данных и разбирается в различных типах транзакций. Такие инструменты помогают снизить риски блокировки банковских счетов и проверить контрагентов или деловых партнеров.
Эксперты также рекомендуют использовать несколько различных источников информации и консультироваться с профессионалами в области финансов для получения максимально точной картины своего делового положения и предотвращения возможных проблем со счетами.
Разработчики сервисов постоянно совершенствуют алгоритмы, чтобы они соответствовали актуальным требованиям, предъявляемым банками. Например, сервис "Белый бизнес" был обновлен с учетом новых правил, установленных Центробанком России в прошлом году.