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Клиенты банков могут защитить бизнес-счета от блокировок с помощью спецсервисов

24 апреля 2023, 07:25
Фото: 1MI
Блокировка банковских счетов стала проблемой, которая все чаще встречается у предпринимателей в современном бизнесе. Как сообщают эксперты, причины блокировки могут быть различными, включая неправомерные операции, нарушение законодательства и подозрение в отмывании денежных средств.

В связи с этим рекомендуется использовать специальные сервисы и инструменты для оценки бизнеса и выявления возможных проблем, пишет newsnn.ru.

Многие банки предоставляют услуги бизнес-мониторинга, которые позволяют предпринимателям оценить свою деятельность с точки зрения банка и выявить возможные проблемы. Например, банк «Открытие» предлагает сервис «Бизнес-мониторинг», а Сбербанк — «Сбербанк Бизнес Онлайн». Недавно Модульбанк представил свою последнюю версию сервиса "Белый бизнес", который анализирует больше данных и разбирается в различных типах транзакций. Такие инструменты помогают снизить риски блокировки банковских счетов и проверить контрагентов или деловых партнеров.

Эксперты также рекомендуют использовать несколько различных источников информации и консультироваться с профессионалами в области финансов для получения максимально точной картины своего делового положения и предотвращения возможных проблем со счетами.

Разработчики сервисов постоянно совершенствуют алгоритмы, чтобы они соответствовали актуальным требованиям, предъявляемым банками. Например, сервис "Белый бизнес" был обновлен с учетом новых правил, установленных Центробанком России в прошлом году.

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