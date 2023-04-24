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Ишимца отправили в колонию на 6 лет за рассылку порнографии подросткам

24 апреля 2023, 07:02
Фото: 1MI

Ишимца отправили в тюрьму на 6 лет за интимную переписку с тремя маленькими девочками

28-летнего жителя Ишима отправили на шесть лет в исправительную колонию строго режима за развращение несовершеннолетних.
Сюжет
Тюмень

По данным расследования, ишимец в социальных сетях вел переписку с тремя несовершеннолетними. В сообщениях он отправлял им фотографии обнаженных частей женского и мужского тела, а также просил их делать и отправлять ему подобные фото.

Извращенца удалось вывести на чистую воду благодаря тому, что одна из школьниц рассказала о станом собеседнике своим родителям. Они, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы.

В судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. Принес извинения потерпевшим, частично возместил моральный вред.

Суд наказание ишимцу наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. А также обязал выплатить каждой из потерпевших моральный вред в размере 150 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на 14 лет в тюрьму отправили сотрудника научного центра за домогательство к 14-летней школьнице.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Развратные действия#Несовершеннолетние#Тюмень#Суд#Уголовная ответственность#Тюменская область
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