Ишимца отправили в колонию на 6 лет за рассылку порнографии подросткам

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
По данным расследования, ишимец в социальных сетях вел переписку с тремя несовершеннолетними. В сообщениях он отправлял им фотографии обнаженных частей женского и мужского тела, а также просил их делать и отправлять ему подобные фото.
Извращенца удалось вывести на чистую воду благодаря тому, что одна из школьниц рассказала о станом собеседнике своим родителям. Они, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы.
В судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. Принес извинения потерпевшим, частично возместил моральный вред.
Суд наказание ишимцу наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. А также обязал выплатить каждой из потерпевших моральный вред в размере 150 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на 14 лет в тюрьму отправили сотрудника научного центра за домогательство к 14-летней школьнице.