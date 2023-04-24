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Posted Сегодня, 01:35

Published Сегодня, 01:35

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

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Готовимся к резкому потеплению. Но не сегодня

24 апреля 2023, 01:35
Фото: 1MI

В Тюмени прогнозируют резкое потепление до +23 градусов

В Тюмени синоптики обещают резкое потепление. Как сообщают синоптики, утром в понедельник в Тюмени столбики термометров покажут только + 5 градусов, в дневные часы потеплеет до + 10.

В течение дня будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5 м/с, который сменит направление на юго-западное только ночью. Осадков не прогнозируют. В тёмное время суток ожидается температура воздуха + 7 градусов.

А вот завтра тюменцы смогут почувствовать лето. Воздух прогреется до + 23 гралусов, и теплая погода сохранится до конца недели. К сожалению, к майским праздника снова похолодает.

Ране «Наш город» писал, что в пятницу температура воздуха понизится до + 10…+13 градусов.

 

 

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#Елена Чебоксарова#Погода в Тюмени#Прогноз#Прогноз погоды#Общество#Потепление#Новости тюмени#Тюменцы
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