Готовимся к резкому потеплению. Но не сегодня

Posted Сегодня, 01:35
Published Сегодня, 01:35
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
В течение дня будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5 м/с, который сменит направление на юго-западное только ночью. Осадков не прогнозируют. В тёмное время суток ожидается температура воздуха + 7 градусов.
А вот завтра тюменцы смогут почувствовать лето. Воздух прогреется до + 23 гралусов, и теплая погода сохранится до конца недели. К сожалению, к майским праздника снова похолодает.
Ране «Наш город» писал, что в пятницу температура воздуха понизится до + 10…+13 градусов.