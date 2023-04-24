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Экс-руководитель тюменского СК будет контролировать чиновников УрФО

24 апреля 2023, 06:14
Фото: 1MI

Экс-глава тюменского Следственного комитета будет контролировать чиновников УрФО

Бывший руководитель Следственного комитета РФ по Тюменской области Михаил Богинский назначен на должность главного федерального инспектора Свердловской области.
Сюжет
Тюмень

Соответствующее распоряжение подписал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Нового главу он представил на оперативном совещании ГФИ.

Михаил Богинский родился в 1969 году в Казани. С 1992–2007 годы работал в органах прокуратуры Казани и Республики Татарстан. С 2007 по 2018 годы он руководил следственным управления СК при прокуратуре по Тюменской области.

В 2018 года Михаил Богинский был назначен на должность главы СУ СК по Свердловской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской области назначили нового главного врача Областной клинической больницы № 1. Им стал Иван Попов, торакальный хирург, депутат Тюменской областной Думы.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Назначения#Тюмень#Полпред по УрФО#Тюменская область#Владимир Якушев
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