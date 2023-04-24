Экс-руководитель тюменского СК будет контролировать чиновников УрФО

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
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Updated Сегодня, 06:16
Соответствующее распоряжение подписал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Нового главу он представил на оперативном совещании ГФИ.
Михаил Богинский родился в 1969 году в Казани. С 1992–2007 годы работал в органах прокуратуры Казани и Республики Татарстан. С 2007 по 2018 годы он руководил следственным управления СК при прокуратуре по Тюменской области.
В 2018 года Михаил Богинский был назначен на должность главы СУ СК по Свердловской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской области назначили нового главного врача Областной клинической больницы № 1. Им стал Иван Попов, торакальный хирург, депутат Тюменской областной Думы.