Более ста тюменских пар стали семьею в канун народного праздника

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
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Updated Сегодня, 16:44
Таким образом, в этот период среди тюменцев семьёю стали 146 пар.
По словам сотрудников ведомства, издавна на Руси главная примета «Красной горки» — это счастливая и долгая супружеская жизнь для тех, кто заключил брак в такое время. Согласно преданию, молодожёнов в данный период благословляют святые и духи предков.
Период «Красной горки» — это народное название первого воскресного дня после праздника Пасхи.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы стали чаще делиться в соцсетях фото- и видеоматериалами со свадеб.