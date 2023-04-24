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Более ста тюменских пар стали семьею в канун народного праздника

24 апреля 2023, 16:19
Фото: 1MI

Свыше ста влюблённых пар поженились в канун «Красной горки» в Тюменской области

Девять пар поженились в Тюменском районе в преддверии народного праздника «Красная горка», то есть в воскресенье, следующее за праздником Пасхи. Об этом сообщили в областном Управлении ЗАГСа.
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ЗАГС

Таким образом, в этот период среди тюменцев семьёю стали 146 пар.

По словам сотрудников ведомства, издавна на Руси главная примета «Красной горки» — это счастливая и долгая супружеская жизнь для тех, кто заключил брак в такое время. Согласно преданию, молодожёнов в данный период благословляют святые и духи предков.

Период «Красной горки» — это народное название первого воскресного дня после праздника Пасхи.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы стали чаще делиться в соцсетях фото- и видеоматериалами со свадеб.

 

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#Елена Чебоксарова#Свадьбы#Пасха#Традиции#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#ЗАГС
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