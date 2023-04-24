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Posted 24 апреля 13:12

Published 24 апреля 13:12

Modified Сегодня, 01:31

Updated Сегодня, 01:31

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Александр Моор провел экскурсию для тюменских школьников

24 апреля 2023, 13:12
Фото: 1MI
Экскурсию по Тюмени для учеников местных школ и гимназий провел губернатор Александр Моор в рамках Всероссийской акции «Прогулка со Знанием». Об этом рассказали в пресс-службе главы региона.

Акция организована Российским обществом «Знание». В состав экскурсионной группы вошли более двадцати школьников. Вначале они посетили здание правительства Тюменской области.

Губернатор показал ребятам портретную галерею руководителей нашего региона, история которого как самостоятельной административно-территориальной единицы СССР, а затем Российской Федерации начинается с 1944 года. Особое внимание Александр Моор обратил на портреты легендарных первых секретарей Тюменского обкома партии Бориса Щербины и Геннадия Богомякова, стоявших у истоков создания топливно-энергетического комплекса Западной Сибири.

Губернатор обратил внимание школьников на Красное знамя Тюменской области, которое выставлено в холле здания правительства. К знамени прикреплена одна из высших наград СССР – орден Ленина. Регион был удостоен этого знака отличия в 1967 году за успехи в поиске и добыче нефти, рассказал ребятам Александр Моор.

Юные экскурсанты побывали в Большом зале правительства Тюменской области, где проходят церемонии вручения государственных и региональных наград, другие торжественные мероприятия, а также совещания, на которых принимаются важные управленческие решения.

«Есть бонус – можно посидеть и сфотографироваться в кресле губернатора», – обратился к школьникам Александр Моор, показывая детям свой рабочий кабинет. Ребята охотно воспользовались предложением.

Особое внимание в своем рассказе об истории Тюмени Александр Моор уделил Спасской церкви. В ходе ее реставрации строители обнаружили в подвале склеп. В нем, как выяснили ученые, похоронены купец и выдающийся тюменский меценат Андрей Текутьев и его супруга Евдокия. Андрей Иванович занимал должность городского головы Тюмени с 1899 по 1911 год. После завершения реставрационных работ усыпальница будет восстановлена и станет знаковым историческим объектом.

Вместе с главой региона школьники побывали у памятного камня на месте основания Тюмени – первого русского города за Уралом и возложили цветы к Вечному огню на Исторической площади.

«Больше всего запомнился рассказ губернатора про Благовещенский собор, который стоял на берегу Туры, там, где теперь мост Влюбленных, а после революции был взорван. Теперь точная копия храма построена в другом районе города», – поделилась впечатлениями ученица восьмого класса Кристина Земченкова.

Очень понравилась экскурсия и Насте Некрасовой. По ее мнению, посидеть в кресле главы региона – очень «прикольно» и необычно. Советы губернатора пригодятся в жизни и карьере, уверена школьница.

«Надеюсь, что после экскурсии ребятам захочется что-то дополнительно почитать о прошлом Тюмени. Очень важно пробудить в детях интерес к краеведению, чувство сопричастности к истории нашей малой Родины», – подчеркнул Александр Моор. 

Просветительская акция «Прогулка со Знанием» проходит во всех регионах Российской Федерации.

 

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