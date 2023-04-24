Александр Моор провел экскурсию для тюменских школьников

Особое внимание в своем рассказе об истории Тюмени Александр Моор уделил Спасской церкви. В ходе ее реставрации строители обнаружили в подвале склеп. В нем, как выяснили ученые, похоронены купец и выдающийся тюменский меценат Андрей Текутьев и его супруга Евдокия. Андрей Иванович занимал должность городского головы Тюмени с 1899 по 1911 год. После завершения реставрационных работ усыпальница будет восстановлена и станет знаковым историческим объектом.