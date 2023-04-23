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Published Сегодня, 05:52

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Updated Сегодня, 06:06

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В Тюмени в конце апреля стартуют речные прогулки по Туре

23 апреля 2023, 05:52
Фото: Тюменская судоходная компания

Теплоходы запустят по Туре в Тюмени в конце апреля

В Тюмени с 29 апреля начнут ходить теплоходы по реке Тура. Продажи билетов на речные прогулки уже открыты.
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Тюмень

Также для горожан и гостей областной столицы подготовлена специальная вечерняя программа «Салют» в майские праздники, 1 и 9 мая. Стоимость билетов — 1000 рублей. 1 мая теплоходы отправятся по реке в 21:30 и 21:45, 9 мая — в 21:15, 21:30 и 21:45. Приобрести билеты можно на сайте Тюменской судоходной компании.

По данным гидропоста, в настоящее время уровень воды в Туре составляет 118 сантиметров над нулевой отметкой. За последние сутки он понизился на 8 сантиметров. Минимальный уровень - 140 сантиметров - был зарегистрирован 23 апреля в 2004 году. Максимальный - 710 сантиметров - в 2016 году.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на следующей неделе на три дня установится по-настоящему летняя погода. Воздух в эти дни прогреется до +21…+23.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Река Тура#Теплоход#Тюмень#Праздники#Майские праздники#Тюменская область
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