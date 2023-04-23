В Тюмени в конце апреля стартуют речные прогулки по Туре

По данным гидропоста, в настоящее время уровень воды в Туре составляет 118 сантиметров над нулевой отметкой. За последние сутки он понизился на 8 сантиметров. Минимальный уровень - 140 сантиметров - был зарегистрирован 23 апреля в 2004 году. Максимальный - 710 сантиметров - в 2016 году.