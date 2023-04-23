В Тюмени пытаются продать загородный комплекс стоимостью 1,9 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
В опубликованном на портале Авито объявлении указано, что база отдыха была построена шесть лет назад. На территории клуба расположены 29 комфортабельных номеров, 16 гостевых коттеджей, ресторан авторской кухни, гриль-кафе, салон красоты с косметологическими кабинетами, кабинетами для спа-процедур, физиотерапии, ногтевого сервиса, зоной фитобара, отдыха и релакса.
Также имеется бассейн диаметром, оснащенный гидромассажем, русская и соленая сауны, банный комплекс, залы для йоги, библиотека.
В отдельном блоке находится спортивный зал закрытого типа для игры в теннис, мини-футбол, волейбол и занятий йогой.
На территории комплекса расположены искусственное озеро с артезианской водой и пляжи с галькой и песком, конно-спортивный клуб со своей конюшней, два профессиональных открытых теннисных корта
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