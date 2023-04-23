В Тюмени пытаются продать загородный комплекс стоимостью 1,9 миллиарда рублей

В опубликованном на портале Авито объявлении указано, что база отдыха была построена шесть лет назад. На территории клуба расположены 29 комфортабельных номеров, 16 гостевых коттеджей, ресторан авторской кухни, гриль-кафе, салон красоты с косметологическими кабинетами, кабинетами для спа-процедур, физиотерапии, ногтевого сервиса, зоной фитобара, отдыха и релакса.