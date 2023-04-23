nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:35

Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

Изображение материала

В Тюмени пытаются продать загородный комплекс стоимостью 1,9 миллиарда рублей

23 апреля 2023, 07:35
Фото: Авито

В Тюмени продают загородный клуб почти за 2 миллиарда рублей

В Тюмени на продажу за 1,9 миллиарда рублей выставлен действующий загородный клуб площадью 24 гектара.
Сюжет
Тюмень

В опубликованном на портале Авито объявлении указано, что база отдыха была построена шесть лет назад. На территории клуба расположены 29 комфортабельных номеров, 16 гостевых коттеджей, ресторан авторской кухни, гриль-кафе, салон красоты с косметологическими кабинетами, кабинетами для спа-процедур, физиотерапии, ногтевого сервиса, зоной фитобара, отдыха и релакса.

Также имеется бассейн диаметром, оснащенный гидромассажем, русская и соленая сауны, банный комплекс, залы для йоги, библиотека.

В отдельном блоке находится спортивный зал закрытого типа для игры в теннис, мини-футбол, волейбол и занятий йогой.

На территории комплекса расположены искусственное озеро с артезианской водой и пляжи с галькой и песком, конно-спортивный клуб со своей конюшней, два профессиональных открытых теннисных корта

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 8,5 рублей выставили на продажу квартиру-студию в центре областной столицы.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Продажа#Загородный дом#База отдыха#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Когда начнут отключать горячую воду в Тюмени
21 апреля 06:48
В Тюменской области цены на товары растут медленнее, чем в других регионах России
Вчера, 11:55
В Тюмени перед 9 Мая дважды будут перекрывать дороги в центре города
21 апреля 07:42
У жителей Тюменской области вырастут цены на газ
Вчера, 10:47
В Тюменской области под сокращения весной попадут более 200 человек
Вчера, 10:09
Поджигателей сухой травы в Тюмени будут ловить байкеры
Вчера, 12:06