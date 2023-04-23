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Published Сегодня, 11:54

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Updated Сегодня, 11:56

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В Тюмени потеплеет до +23, но ненадолго

23 апреля 2023, 11:54
Фото: 1MI

В Тюмени потеплеет до +23 градусов

В Тюмени на следующей неделе на три дня установится по-настоящему летняя погода. Столбики термометров в областной столице поднимутся до +23.
Сюжет
Тюмень

В понедельник, 24 апреля, ожидается переменная облачность, температура воздуха +2…+7 в ночные часы и +9…+11 в светлое время суток.

Во вторник, по прогнозам синоптиков, в ночные часы столбики термометров поднимутся до +9…+18, к полудню воздух прогреется до +20…+22. День продет при переменной облачности и западном ветре 4,3-8 метров в секунду.

В среду и четверг, несмотря на затянутое тучами небо, теплая погода сохранится. В эти дни термометры покажут +10…+19 ночью и +21…+23 в дневные часы.

В пятницу, 28 апреля, похолодает. Максимальная температура воздуха в этот день составит +10…+13. Также вероятны осадки в виде дождя.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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