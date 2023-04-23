В Тюмени потеплеет до +23, но ненадолго

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
В понедельник, 24 апреля, ожидается переменная облачность, температура воздуха +2…+7 в ночные часы и +9…+11 в светлое время суток.
Во вторник, по прогнозам синоптиков, в ночные часы столбики термометров поднимутся до +9…+18, к полудню воздух прогреется до +20…+22. День продет при переменной облачности и западном ветре 4,3-8 метров в секунду.
В среду и четверг, несмотря на затянутое тучами небо, теплая погода сохранится. В эти дни термометры покажут +10…+19 ночью и +21…+23 в дневные часы.
В пятницу, 28 апреля, похолодает. Максимальная температура воздуха в этот день составит +10…+13. Также вероятны осадки в виде дождя.