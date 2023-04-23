В Тюмени квартиры-студии продают за 8 миллионов рублей

За 7,2 миллиона рублей выплавлена на продажу площадью 31 «квадрат» студия в Заречном микрорайоне в ЖК «Айвазовский». Здесь за такую цену покупателю предлагают недвидимость с дизайнерским ремонтом и мебелью.