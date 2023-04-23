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В Тюмени квартиры-студии продают за 8 миллионов рублей

23 апреля 2023, 04:06
Фото: Метрика. Недвижимость

В центре Тюмени продают квартиру-студию за 8,5 миллионов рублей

В центре Тюмени на продажу за 8,5 миллионов рублей выставили квартиру-студию площадью 35 квадратных метров.
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Тюмень

В опубликованном объявлении указано, что студия расположена на 21 этаже в доме на улице Профсоюзной. Из окон открывается чудесный вид на город

«Дом новый — 2020 года. На площадке всего четыре квартиры. Студия с ремонтом, делали исключительно для себя, поэтому использовались только качественные материалы. Прекрасная эргономичная и функциональная планировка — ничего лишнего, при этом всё есть», — отмечено в объявлении.

Также продавец подчеркивает, что шаговой доступности расположены ТЦ «Гудвин», средняя общеобразовательная школа №40, детский сад, парк для прогулок.

Немногим дешевле, за 7,4 миллиона рублей, продают студию площадью 20,8 квадратных метров в доме на улице Тимофея Чаркова. В объявлении отмечено, что в квартире сделан косметический ремонт. В шаговой доступности находится необходимая инфраструктура.

За 7,2 миллиона рублей выплавлена на продажу площадью 31 «квадрат» студия в Заречном микрорайоне в ЖК «Айвазовский». Здесь за такую цену покупателю предлагают недвидимость с дизайнерским ремонтом и мебелью.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросли цены на загородную недвижимость. Причиной подорожания стало увеличение спроса на загородные дома.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Квартиры#Квартиры-студии#Цены#Цены на квартиры#Рост цен#Тюмень#Тюменская область
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