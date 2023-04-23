В Тюмень заглянет лето на три дня

Во вторник на тюменскую землю вернется тепло — воздух в этот день прогреется до +19…+22. День пройдет при переменной облачности и западном ветре 4,8-8,1 м/с. В среду, 26 апреля, ожидается пасмурная погода и +9…+20 ночью, +21…+23 в дневные часы.