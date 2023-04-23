В Тюмень заглянет лето на три дня

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
В понедельник, 24 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода. В ночные часы столбики термометров покажут +5…+7, днем +8…+10.
Во вторник на тюменскую землю вернется тепло — воздух в этот день прогреется до +19…+22. День пройдет при переменной облачности и западном ветре 4,8-8,1 м/с. В среду, 26 апреля, ожидается пасмурная погода и +9…+20 ночью, +21…+23 в дневные часы.
В четверг сохранится аналогичная погода — без осадков, +9…+13 в темное время суток, +19…+21 днем. В пятницу, 28 апреля, существенно похолодает — ночью столбики термометров опустятся до 0…+4, днем не поднимутся выше +8…+10.