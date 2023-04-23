nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:24

Published Сегодня, 03:24

Modified Сегодня, 04:08

Updated Сегодня, 04:08

Изображение материала

В Тюмень заглянет лето на три дня

23 апреля 2023, 03:24
Фото: 1MI

В Тюмени 23 апреля прогнозируют дождь и +10

В Тюмени в воскресенье погода теплом и солнцем жителей областной столицы радовать не будет. По прогнозам синоптиков, ожидаются дожди, ветер с порывами до 16 м/с и температура воздуха +5…+10.
Сюжет
Тюмень

В понедельник, 24 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода. В ночные часы столбики термометров покажут +5…+7, днем +8…+10.

Во вторник на тюменскую землю вернется тепло — воздух в этот день прогреется до +19…+22. День пройдет при переменной облачности и западном ветре 4,8-8,1 м/с. В среду, 26 апреля, ожидается пасмурная погода и +9…+20 ночью, +21…+23 в дневные часы.

В четверг сохранится аналогичная погода — без осадков, +9…+13 в темное время суток, +19…+21 днем. В пятницу, 28 апреля, существенно похолодает — ночью столбики термометров опустятся до 0…+4, днем не поднимутся выше +8…+10.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Когда начнут отключать горячую воду в Тюмени
21 апреля 06:48
В Тюменской области цены на товары растут медленнее, чем в других регионах России
Вчера, 11:55
В Тюмени перед 9 Мая дважды будут перекрывать дороги в центре города
21 апреля 07:42
У жителей Тюменской области вырастут цены на газ
Вчера, 10:47
В Тюменской области под сокращения весной попадут более 200 человек
Вчера, 10:09
Поджигателей сухой травы в Тюмени будут ловить байкеры
Вчера, 12:06