В Тобольске горит знаменитая консервная фабрика. Пожарные тушат огонь более 30 минут

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
По сообщениям очевидцев, пожарные не сразу смогли приступить к тушению — долго разбирались с какой стороны лучше подъехать. На данный момент пожарные до сих пор тушат деревянные перекрытия — возгорание началось более получаса назад.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской деревне Субботина во время пожара в частном доме погибли двое мужчин. В настоящее время по данному факты проводит проверку Следственный комитет.