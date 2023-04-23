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В Тобольске горит знаменитая консервная фабрика. Пожарные тушат огонь более 30 минут

23 апреля 2023, 10:13
Фото: [ТТ] Типичный Тобольск! [official page]

В Тобольске горит знаменитая консервная фабрика

Крупный пожар произошел сегодня в Тобольске на улице Мира. Здесь загорелся объект культурного наследия — консервная фабрика купца Плотникова.
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Тюмень
Видео: [ТТ] Типичный Тобольск! [official page]

По сообщениям очевидцев, пожарные не сразу смогли приступить к тушению — долго разбирались с какой стороны лучше подъехать. На данный момент пожарные до сих пор тушат деревянные перекрытия — возгорание началось более получаса назад.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской деревне Субботина во время пожара в частном доме погибли двое мужчин. В настоящее время по данному факты проводит проверку Следственный комитет.

#Валентина Бурнашева#Пожар#Общество#Происшествия#Тюмень#Тобольск#Видео
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