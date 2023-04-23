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Туристы в Тюмени восхитились....общественными туалетами

23 апреля 2023, 10:56
Фото: 1MI

В Тюмени турист пришел в восторг от общественных туалетов

Один из туристов, посетивший на днях Тюмень, восхитился общественными туалетами. Путешественник подчеркнул, что туалеты в областной столице современные, чистые и удобные.
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Тюмень

 

«Я был поражен, потому что в других городах мира такого просто нет. Спасибо Тюмени за такой уровень комфорта и ухода за горожанами», — сообщил путешественник в социальных сетях.

В комментариях под опубликованным постом тюменцы пошутили, что общественный туалет — достопримечательность Тюмени. И добавили, что печально, когда единственное от чего пришел в восторг — это общественные туалеты.

Однако нашлись и те, кто поддержал тюменского гостя.

«Все познаётся в сравнении. Была проездом в Волгограде, решили посмотреть памятник „Родина-мать зовет“. Такая красота вокруг, цветы, газоны, куча народу и позорные синие кабинки пластиковые», — отметила Оля С.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени возьмут под контроль работу баров на пешеходном бульваре на улице Дзержинского. Такое решение принято в связи с жалобами местных жителей на шум в ночные часы.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Туристы#Достопримечательности#Тюмень#Тюменская область
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