Туристы в Тюмени восхитились....общественными туалетами

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
«Я был поражен, потому что в других городах мира такого просто нет. Спасибо Тюмени за такой уровень комфорта и ухода за горожанами», — сообщил путешественник в социальных сетях.
В комментариях под опубликованным постом тюменцы пошутили, что общественный туалет — достопримечательность Тюмени. И добавили, что печально, когда единственное от чего пришел в восторг — это общественные туалеты.
Однако нашлись и те, кто поддержал тюменского гостя.
«Все познаётся в сравнении. Была проездом в Волгограде, решили посмотреть памятник „Родина-мать зовет“. Такая красота вокруг, цветы, газоны, куча народу и позорные синие кабинки пластиковые», — отметила Оля С.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени возьмут под контроль работу баров на пешеходном бульваре на улице Дзержинского. Такое решение принято в связи с жалобами местных жителей на шум в ночные часы.