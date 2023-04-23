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Тобольские врачи спасли жизнь омичу. У него в автобусе отказали почки

23 апреля 2023, 07:08
Фото: 1MI

Тобольские врачи спасли жизнь жителю Омска, у которого в автобусе отказали почки

Тобольские медики спасли жизнь пассажиру автобуса, едущего в Омск. Мужчине стало плохо в дороге — поднялась температура выше 40 градусов, началась острая интоксикация организма.
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Тюмень

В критическом состоянии пациента доставили в областную больницу № 3. Врачи провели компьютерную томографию и выявили обширное воспаление легких и бронхов, а также серьезные проблемы с почками — они практически отказали.

Незамедлительно он был переведен в реанимационное отделение и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики с помощью терапии очистили организм от токсинов, нормализовали электролитный баланс и вывели лишнюю жидкость из организма.

В реанимационном отделении мужчина провел более трех недель. После был переведен в терапевтическое отделение. В настоящее время он уже выписан из медцчреждения и его здоровью ничего не угрожает.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени назначили нового главного врача областной клинической больницы № 1. Им стал врач-торакальный хирург Иван Попов.

#Общество#Новости тюмени#Врачи#Здравоохранение#Лечение#Пациенты#Тюмень#Тюменская область#Омск#Валентина Бурнашева
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