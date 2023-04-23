Тобольские врачи спасли жизнь омичу. У него в автобусе отказали почки

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
В критическом состоянии пациента доставили в областную больницу № 3. Врачи провели компьютерную томографию и выявили обширное воспаление легких и бронхов, а также серьезные проблемы с почками — они практически отказали.
Незамедлительно он был переведен в реанимационное отделение и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики с помощью терапии очистили организм от токсинов, нормализовали электролитный баланс и вывели лишнюю жидкость из организма.
В реанимационном отделении мужчина провел более трех недель. После был переведен в терапевтическое отделение. В настоящее время он уже выписан из медцчреждения и его здоровью ничего не угрожает.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени назначили нового главного врача областной клинической больницы № 1. Им стал врач-торакальный хирург Иван Попов.