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С улиц Тюмени вывезли более 7 тысяч кубометров мусора

23 апреля 2023, 05:27
Фото: тг-канал Руслан Кухарук

В Тюмени более 23 тысяч горожан приняли участие в субботнике

23 тысячи жителей Тюмени приняли участие накануне в общегородском субботнике. Горожане привели в порядок территорию площадью более 10 тысяч квадратных метров и убрали более 7 тысяч кубометров мусора.
Сюжет
Тюмень
Видео: тг-канал Руслан Кухарук

Об этом сообщил в своем тг-канале глава  администрации Тюмени Руслан Кухарук. По его словам, также в общегородском субботнике участие приняли 2,6 тысяч хозяйствующих субъектов. В уборке города было задействовано 67 единиц техники – самосвалов, подметальных машин, погрузчиков.

Основными объектами, где наводили чистоту, стали парки и скверы, общественные пространства и дворы МКД.

Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в общегородском субботнике. Глава региона вместе с главой администрации Тюмени Русланом Кухаруком, учащимися и учителями наводил порядок на территории тюменской гимназии № 49.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Субботник#Уборка#Уборка улиц#Тюмень#Тюменская область#Руслан Кухарук#Видео
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