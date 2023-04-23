С улиц Тюмени вывезли более 7 тысяч кубометров мусора

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Об этом сообщил в своем тг-канале глава администрации Тюмени Руслан Кухарук. По его словам, также в общегородском субботнике участие приняли 2,6 тысяч хозяйствующих субъектов. В уборке города было задействовано 67 единиц техники – самосвалов, подметальных машин, погрузчиков.
Основными объектами, где наводили чистоту, стали парки и скверы, общественные пространства и дворы МКД.
Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в общегородском субботнике. Глава региона вместе с главой администрации Тюмени Русланом Кухаруком, учащимися и учителями наводил порядок на территории тюменской гимназии № 49.