С улиц Тюмени вывезли более 7 тысяч кубометров мусора

Об этом сообщил в своем тг-канале глава администрации Тюмени Руслан Кухарук. По его словам, также в общегородском субботнике участие приняли 2,6 тысяч хозяйствующих субъектов. В уборке города было задействовано 67 единиц техники – самосвалов, подметальных машин, погрузчиков.