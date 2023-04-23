Пьяных больше не будет? На улице Дзержинского усилят контроль в ночное время

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
«Дал поручение моему заместителю Петру Вагину провести встречу с органами полиции и собственниками учреждений и обсудить изменение формата или времени их работы, а также проводить в выходные дни дежурство, чтобы не допускать нарушений правил тишины и покоя», — сообщил в своем тг-канале Руслан Кухарук.
Также он попросил горожан не обращать внимания на сломанные скамейки на пешеходном бульваре, поскольку они являются временными. Глава администрации Тюмени подчеркнул, что контракт по благоустройству пешеходного бульвара рассчитан на два года.
«Работы будут продолжены. Подрядчик сделает основательные бетонные скамейки, а временные конструкции демонтирует», — резюмировал Руслан Кухарук.
Ранее «Наш Город» писал, что жители дома, расположенного рядом с пешеходным бульваром, пожаловались в социальных сетях на шумные компании гуляющих тюменцев. По словам горожан, даже сегодняшний дождь не помешал отдыхающим веселиться под окнами дома до шести часов утра.