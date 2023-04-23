Помогли инопланетяне: студент из Египта написал тотальный диктант на 100 баллов

Posted Сегодня, 17:00
Published Сегодня, 17:00
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
«В следующем году я хотел бы написать диктант вместе с участниками, для которых русский язык является родным», — сказал Али Ахмед Атеф Моеин.
Второе и третье места заняли также жители других стран.
Второе место занял колумбиец Суарес Варон Джохан, на третьем — гражданин Йемена Салем Валеед Ахмед Мохаммед. Третьекурсник ТМУ и слушатель подготовительных курсов набрали на тотальном диктанте по 97 баллов. Очно диктант писали более 700 тюменцев.
Ранее «Наш Город» писал, что жителей Тюмени приглашают подготовиться к написанию «Тотального диктанта».