nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:00

Published Сегодня, 17:00

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

Изображение материала

Помогли инопланетяне: студент из Египта написал тотальный диктант на 100 баллов

23 апреля 2023, 17:00

Тюменский студент из Египта написал тотальный диктант на 100 баллов

Тотальный диктант прошел в России 8 апреля. Максимальный результат — 100 баллов — получил студент тюменского медуниверситета, уроженец Египта — Али Ахмед Атеф Моеин.
«В следующем году я хотел бы написать диктант вместе с участниками, для которых русский язык является родным», — сказал Али Ахмед Атеф Моеин.

Второе и третье места заняли также жители других стран.

Второе место занял колумбиец Суарес Варон Джохан, на третьем — гражданин Йемена Салем Валеед Ахмед Мохаммед. Третьекурсник ТМУ и слушатель подготовительных курсов набрали на тотальном диктанте по 97 баллов. Очно диктант писали более 700 тюменцев.

Ранее «Наш Город» писал, что жителей Тюмени приглашают подготовиться к написанию «Тотального диктанта».

Жителей Тюмени приглашают подготовиться к написанию «Тотального диктанта»
Узнать подробнее
#Олеся Киреева#Диктант#Тотальный диктант#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
Подпишитесь
Когда начнут отключать горячую воду в Тюмени
21 апреля 06:48
В Тюменской области цены на товары растут медленнее, чем в других регионах России
Вчера, 11:55
В Тюмени перед 9 Мая дважды будут перекрывать дороги в центре города
21 апреля 07:42
У жителей Тюменской области вырастут цены на газ
Вчера, 10:47
В Тюменской области под сокращения весной попадут более 200 человек
Вчера, 10:09
Поджигателей сухой травы в Тюмени будут ловить байкеры
Вчера, 12:06