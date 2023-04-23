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Отвез жену на работу и пропал: в Тюмени почти два месяца ищут 57-летнего мужчину

23 апреля 2023, 06:28
Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области

В Тюмени почти два месяца ищут 57-летнего мужчину

В Тюмени второй месяц продолжаются поиски 57-летнего Сергея Пономарева. Мужчина пропал утром 7 марта.
Сюжет
Тюмень

Известно, что в этот день он отвез свою супругу на работу, после чего отправился домой. Но по пути к дому бесследно пропал. При этом, его автомобиль был обнаружен припаркованным у дома на Доме Обороны.

Когда его видели в последний раз, он был одет в болоньевую куртку черного цвета, джинсы темно-синего цвета, бежевые кроссовки. Рост 1,7 метра, телосложение плотное, волосы седые, глаза каре-зеленые, сообщили «Нашему Городу» в ПО «ЛизаАлерт». В настоящее время поиски тюменца продолжаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени три дня назад пропала 24-летняя Анастасия Царева. Девушка ушла из дома в неизвестном направлении.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пропавшие#Поиски пропавших#Поиск человека#Тюмень#Тюменская область
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