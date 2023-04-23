Отвез жену на работу и пропал: в Тюмени почти два месяца ищут 57-летнего мужчину

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Известно, что в этот день он отвез свою супругу на работу, после чего отправился домой. Но по пути к дому бесследно пропал. При этом, его автомобиль был обнаружен припаркованным у дома на Доме Обороны.
Когда его видели в последний раз, он был одет в болоньевую куртку черного цвета, джинсы темно-синего цвета, бежевые кроссовки. Рост 1,7 метра, телосложение плотное, волосы седые, глаза каре-зеленые, сообщили «Нашему Городу» в ПО «ЛизаАлерт». В настоящее время поиски тюменца продолжаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени три дня назад пропала 24-летняя Анастасия Царева. Девушка ушла из дома в неизвестном направлении.