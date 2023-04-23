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На «Ишимском мясокомбинате» хотели делать колбасу и полуфабрикаты из опасного мяса

23 апреля 2023, 11:33
Фото: 1MI

На тюменском мясокомбинате хотели делать колбасу из опасного мяса

Около 9 тонн мяса без маркировки обнаружили в ходе проверки специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области на «Ишимском мясокомбинате».
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Тюмень

Вся мясная продукция неизвестного происхождения была уничтожена, а предприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

Согласно данным сервиса Audit-it.ru, «Ишимский мясокомбинат» в Тюменской области работает более 20 лет. Предприятие занимается производством соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса, мясных консервов и полуфабриктов, колбасных изделий и т. д.

Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генпрокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании было инициировано 43 проверки. В 14 из них выявлены нарушения.

По итогам 2021 года «Ишимский мясокомбинат» нарастил выручку на 12% — до 3,7 миллиардов рублей. В тоже время чистая прибыль упала на 95% — до 2,9 миллионов.

Ранее «Наш Город» писал, что на «Ялуторовском мясокомбинате» обнаружили более 800 килограммов просроченной мясной продукции. Мясные изделия были уничтожены.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Россельхознадзор#Тюмень#Тюменская область#Мясо#Ишимский мясокомбинат#Штраф
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