На «Ишимском мясокомбинате» хотели делать колбасу и полуфабрикаты из опасного мяса

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Вся мясная продукция неизвестного происхождения была уничтожена, а предприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафа.
Согласно данным сервиса Audit-it.ru, «Ишимский мясокомбинат» в Тюменской области работает более 20 лет. Предприятие занимается производством соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса, мясных консервов и полуфабриктов, колбасных изделий и т. д.
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генпрокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании было инициировано 43 проверки. В 14 из них выявлены нарушения.
По итогам 2021 года «Ишимский мясокомбинат» нарастил выручку на 12% — до 3,7 миллиардов рублей. В тоже время чистая прибыль упала на 95% — до 2,9 миллионов.
Ранее «Наш Город» писал, что на «Ялуторовском мясокомбинате» обнаружили более 800 килограммов просроченной мясной продукции. Мясные изделия были уничтожены.