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Posted 23 апреля 12:12

Published 23 апреля 12:12

Modified Сегодня, 01:25

Updated Сегодня, 01:25

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Моор: Тюменская область остается привлекательной для внутренней и внешней миграции

23 апреля 2023, 12:12
Фото: 1MI
В Тюменской области сложился благоприятный межнациональный и межрелигиозный климат, который способствует продуктивному и бесконфликтному взаимодействию представителей различных социальных групп. Об этом заявил глава региона Александр Моор на IV Всероссийском форуме национального единства.

Мероприятие проходит в эти дни в Ханты-Мансийске.

«Тюменская область, Югра и Ямал на протяжении многих лет остаются привлекательными для внутренней и внешней миграции. В связи с этим актуальными для нас являются темы адаптации и интеграции иностранных граждан, укрепления единства через сохранение и развитие культур и языков народов России. Это вопросы нашей ежедневной работы, ведь в этом многонациональном единстве – сила России», – подчеркнул Александр Моор.

Приветственные обращения участникам форума направили заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, по данным переписи, проживают представители 139 народов, отметила в приветственном слове глава региона Наталья Комарова.

«Югра дорожит таким народным многообразием. У каждого народа России уникальные обычаи, традиции и ценности, уходящие корнями в глубь веков и передаваемые из поколения в поколение. Задача у нас сегодня серьезная – сформировать решения по укреплению духовной общности многонационального народа России», – обратилась к присутствующим губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Александр Моор воспользовался трибуной IV Всероссийского форума национального единства, чтобы предложить регионам России присоединиться к туристскому проекту для детей из семей военнослужащих.

«Очень важно, чтобы знание многонациональной истории нашего государства формировалось с детства. Поэтому я предложил организовать туристические поездки по регионам Уральского федерального округа для детей из семей военнослужащих. Дать им возможность отдохнуть и познакомиться с историей и культурой соседей. А главное – укрепить чувство национальной идентичности, увидеть, как в мире и согласии живут представители разных народов, вероисповеданий, подружиться со сверстниками. Ведь знания и дружба – это мирное оружие, которое крепко защищает от терроризма и экстремизма», – подчеркнул он.

Губернатор Александр Моор передал в подарок от Тюменской области юным жителям Югры из семей военнослужащих 100 турпутевок в Тобольск – духовную столицу Западной Сибири.

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