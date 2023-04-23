Моор: Тюменская область остается привлекательной для внутренней и внешней миграции

«Очень важно, чтобы знание многонациональной истории нашего государства формировалось с детства. Поэтому я предложил организовать туристические поездки по регионам Уральского федерального округа для детей из семей военнослужащих. Дать им возможность отдохнуть и познакомиться с историей и культурой соседей. А главное – укрепить чувство национальной идентичности, увидеть, как в мире и согласии живут представители разных народов, вероисповеданий, подружиться со сверстниками. Ведь знания и дружба – это мирное оружие, которое крепко защищает от терроризма и экстремизма», – подчеркнул он.