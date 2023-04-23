nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:53

Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 15:49

Updated Сегодня, 15:49

Изображение материала

Итоги недели: балкон рухнул с тюменцем, отдых в мае, парад победы отменен

23 апреля 2023, 14:53
Фото: 1MI

Жильцы дома боятся возвращаться туда после несчастного случая на Обдорской в Тюмени

Тюменец сорвался с третьего этажа относительно нового дома, поскольку там обрушился балкон. Пожалуй, это самое жуткое событие за минувшую неделю. Тем временем приближаются майские праздники: стало известно, сколько дней россияне отдыхают в этот раз, а также появилась программа на 9 мая.

Жильцы дома по улице Обдорской боятся возвращаться домой после ЧП

После того, как тюменец вместе с частью балкона упал с третьего этажа по Обдорской, 7, жители дома беспокоятся за свою жизнь. По их словам, ещё до трагедии они неоднократно отправляли жалобы на трещины и сколы в квартирах в управляющую компанию. Однако после этого ничего не изменилось.

Застройщик дома № 7 — «Запсибгазпром». Это компания, специализирующаяся на газификации. Дому нет ещё и 10 лет. Многими его жильцами стали учителя из Нового Уренгоя, которые получили квартиру бесплатно. Видимо, по этой причине на момент переезда они не были особо обеспокоены тем, насколько качественно проведены в доме строительные работы.

Напомним, один из жильцов упал с балкона 18 апреля. Постарадавший выжил, но попал в реанимацию. Чуть позже его перевели в профильное отделение.

 

 

Читайте также:
«Страшно возвращаться домой»: как после ЧП живут тюменцы на Обдорской

Тюменцам на отдых отвели 5 дней в майские праздники

В мае нерабочими днями для россиян объявили первое, шестое, седьмое, восьмое и девятое числа календаря.

Напомним, что один из депутатов предложил увеличить количество дней отдыха в майские праздники, а в новогодние каникулы — уменьшить. Однако глава нашего региона рассказал, что он не имеет права вносить свои корректировки в трудовой кодекс.

В честь первого мая Тюмень украшают флагами, праздничным конструкциями, а улица Станкостроителей в центре будет временно перекрыта с 30 апреля по 1 мая: с 21.00 до 16.00.

Читайте также:
В мае тюменцы будут отдыхать 5 дней. Власти дали ответ по поводу продления праздников

Парад Победы 9 мая отменили

Губернатор региона Александр Моор рассказал, что нынче, увы, парада не будет, поскольку в таком случае в одном месте собирается много горожан. А это небезопасно для тюменцев в настоящее время. Вместо парада через всю Тюмень проедет военная техника.

Напомним, что перед Днём Победы ограничат движение транспорта по улице Станкостроителей с 7 по 8 мая: с 21.00 до 12.00.

Читайте также:
Парада не будет: в этом году традиционный формат проведения Дня Победы изменится
#Елена Чебоксарова#Происшествия#Несчастный случай#Общество#Майские праздники#День Победы#Новости тюмени#Тюменцы#Парад победы#Парад#Ветераны войны и труда
Подпишитесь
Когда начнут отключать горячую воду в Тюмени
21 апреля 06:48
В Тюменской области цены на товары растут медленнее, чем в других регионах России
Вчера, 11:55
В Тюмени перед 9 Мая дважды будут перекрывать дороги в центре города
21 апреля 07:42
У жителей Тюменской области вырастут цены на газ
Вчера, 10:47
В Тюменской области под сокращения весной попадут более 200 человек
Вчера, 10:09
Поджигателей сухой травы в Тюмени будут ловить байкеры
Вчера, 12:06