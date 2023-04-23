Итоги недели: балкон рухнул с тюменцем, отдых в мае, парад победы отменен

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
После того, как тюменец вместе с частью балкона упал с третьего этажа по Обдорской, 7, жители дома беспокоятся за свою жизнь. По их словам, ещё до трагедии они неоднократно отправляли жалобы на трещины и сколы в квартирах в управляющую компанию. Однако после этого ничего не изменилось.
Застройщик дома № 7 — «Запсибгазпром». Это компания, специализирующаяся на газификации. Дому нет ещё и 10 лет. Многими его жильцами стали учителя из Нового Уренгоя, которые получили квартиру бесплатно. Видимо, по этой причине на момент переезда они не были особо обеспокоены тем, насколько качественно проведены в доме строительные работы.
Напомним, один из жильцов упал с балкона 18 апреля. Постарадавший выжил, но попал в реанимацию. Чуть позже его перевели в профильное отделение.
В мае нерабочими днями для россиян объявили первое, шестое, седьмое, восьмое и девятое числа календаря.
Напомним, что один из депутатов предложил увеличить количество дней отдыха в майские праздники, а в новогодние каникулы — уменьшить. Однако глава нашего региона рассказал, что он не имеет права вносить свои корректировки в трудовой кодекс.
В честь первого мая Тюмень украшают флагами, праздничным конструкциями, а улица Станкостроителей в центре будет временно перекрыта с 30 апреля по 1 мая: с 21.00 до 16.00.
Губернатор региона Александр Моор рассказал, что нынче, увы, парада не будет, поскольку в таком случае в одном месте собирается много горожан. А это небезопасно для тюменцев в настоящее время. Вместо парада через всю Тюмень проедет военная техника.
Напомним, что перед Днём Победы ограничат движение транспорта по улице Станкостроителей с 7 по 8 мая: с 21.00 до 12.00.