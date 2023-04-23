Итоги недели: балкон рухнул с тюменцем, отдых в мае, парад победы отменен

После того, как тюменец вместе с частью балкона упал с третьего этажа по Обдорской, 7, жители дома беспокоятся за свою жизнь. По их словам, ещё до трагедии они неоднократно отправляли жалобы на трещины и сколы в квартирах в управляющую компанию. Однако после этого ничего не изменилось.