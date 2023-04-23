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200 пассажиров ждут вылета в Сочи из тюменского Рощино. Их рейс задержан на 13 часов

23 апреля 2023, 05:01
Фото: 1MI

В Тюмени из-за неисправности самолета задержали вылет в Сочи на 13 часов

Тюменцы, отправляющиеся сегодня в Сочи, не смогли вовремя вылететь на курорт. Рейс задержали более чем на 13 часов из-за технической неисправности судна.
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Тюмень

По данным онлайн-табло Рощино, борт должен был вылететь в Сочи в 6:45, однако его перенесли на 20:00. Вылета ожидают порядка 200 пассажиров, в том числе 24 ребенка.

Оказание услуг пассажирам задержанного рейса контролирует транспортная прокуратура.

Ранее «Наш Город» писал, что Сочи вошел в число самых популярных направлений для отдыха у жителей Тюмени. Возглавляют список востребованных у туристов стран Турция и объединенные Арабские Эмираты.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Самолет#Самолеты#Аэропорт Рощино#Задержка рейса#Тюмень#Тюменская область
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