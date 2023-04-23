200 пассажиров ждут вылета в Сочи из тюменского Рощино. Их рейс задержан на 13 часов

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
По данным онлайн-табло Рощино, борт должен был вылететь в Сочи в 6:45, однако его перенесли на 20:00. Вылета ожидают порядка 200 пассажиров, в том числе 24 ребенка.
Оказание услуг пассажирам задержанного рейса контролирует транспортная прокуратура.
Ранее «Наш Город» писал, что Сочи вошел в число самых популярных направлений для отдыха у жителей Тюмени. Возглавляют список востребованных у туристов стран Турция и объединенные Арабские Эмираты.