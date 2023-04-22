Жители микрорайона Мелиораторов требуют выгнать собачников из парка

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
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Updated Сегодня, 09:45
«Почему в парке Мелиораторов жильцы выгуливают собак разных мастей и пород? Причем без намордников и даже без поводков. В центре парка летом разбивают клумбу, а владельцы собак устраивают там туалет собачий. Кто может повлиять на такое безобразие? У нас в посёлке единственное место, которое с трудом можно назвать парком, где мы можем погулять. А это место превратили в собачий парк. Страшно там ходить», — сообщили читатели «Нашего Города».
Между тем в Тюменской области с февраля этого года действуют новые правила для владельцев собак. В частности, запрещено отпускать собак на самовыгул, выгуливать собак крупных пород детям до 14 лет и лицам, находящимся в состоянии опьянения. Кроме того, владельцам следует убирать мусор за своими питомцами. На несоблюдение правил выгула животных грощит административная отвественность.