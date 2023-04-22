nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Изображение материала

Жители микрорайона Мелиораторов требуют выгнать собачников из парка

22 апреля 2023, 07:09
Фото: 1MI

Жители тюменского микрорайона требуют выгнать собачников из парка

Жители Тюмени возмущены местными собачниками. По словам горожан, хозяева животных превратили парк Мелиораторов в большую площадку для выгула.
Сюжет
Тюмень
«Почему в парке Мелиораторов жильцы выгуливают собак разных мастей и пород? Причем без намордников и даже без поводков. В центре парка летом разбивают клумбу, а владельцы собак устраивают там туалет собачий. Кто может повлиять на такое безобразие? У нас в посёлке единственное место, которое с трудом можно назвать парком, где мы можем погулять. А это место превратили в собачий парк. Страшно там ходить», — сообщили читатели «Нашего Города».

Между тем в Тюменской области с февраля этого года действуют новые правила для владельцев собак. В частности, запрещено отпускать собак на самовыгул, выгуливать собак крупных пород детям до 14 лет и лицам, находящимся в состоянии опьянения. Кроме того, владельцам следует убирать мусор за своими питомцами. На несоблюдение правил выгула животных грощит административная отвественность.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Жалобы#Тюмень#Собаки#Тюменская область
Подпишитесь
«Страшно возвращаться домой»: как после ЧП живут тюменцы на Обдорской
Вчера, 08:48
Тюменский завод-банкрот переедет в район Велижанского тракта
Вчера, 08:21
В Тюмени перед 9 Мая дважды будут перекрывать дороги в центре города
Вчера, 07:42
Когда начнут отключать горячую воду в Тюмени
Вчера, 06:48
В мае тюменцы будут отдыхать 5 дней. Власти дали ответ по поводу продления праздников
20 апреля 13:50
25 тысяч квартир в новостройках оборудуют системами умного дома
Вчера, 07:23