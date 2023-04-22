Жители микрорайона Мелиораторов требуют выгнать собачников из парка

Между тем в Тюменской области с февраля этого года действуют новые правила для владельцев собак. В частности, запрещено отпускать собак на самовыгул, выгуливать собак крупных пород детям до 14 лет и лицам, находящимся в состоянии опьянения. Кроме того, владельцам следует убирать мусор за своими питомцами. На несоблюдение правил выгула животных грощит административная отвественность.