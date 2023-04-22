Жителей Тюменской слободы в этом году оставят без парка из-за отсутствия денег

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
По ее словам, в этом году на строительство парка в бюджете не предусмотрены денежные средства. Также она добавила, что говорить о финансировании работ в последующие два года тоже пока преждевременно, сообщили в группе «Тюменская Слобода».
Однако работа по проектированию зеленой зоны идет — разработка проекта парка находится уже в финальной стадии. Общая площадь зоны отдыха составил 37 гектар. Здесь расположатся игровые площадки для детей, спортивные зоны, веревочный парк, площадка воркаут, зона для барбекю и т. д.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени рядом с филармонией в этом году обустроят новый сквер. Здесь расположатся амфитеатр, шезлонги и качели.