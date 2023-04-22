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Жителей Тюменской слободы в этом году оставят без парка из-за отсутствия денег

22 апреля 2023, 06:30
Фото: Тюменская Слобода (official)

Жителей микрорайона Тюменская слобода в этом году оставят без парка

Жителей Тюменской слободы оставили в этом году без парка. О переносе сроков строительства зеленой территории сообщила на встрече с инициативной группой начальник управления по экологии администрации Тюмени Анна Битюкова.
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Тюмень

По ее словам, в этом году на строительство парка в бюджете не предусмотрены денежные средства. Также она добавила, что говорить о финансировании работ в последующие два года тоже пока преждевременно, сообщили в группе «Тюменская Слобода».

Однако работа по проектированию зеленой зоны идет — разработка проекта парка находится уже в финальной стадии. Общая площадь зоны отдыха составил 37 гектар. Здесь расположатся игровые площадки для детей, спортивные зоны, веревочный парк, площадка воркаут, зона для барбекю и т. д.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени рядом с филармонией в этом году обустроят новый сквер. Здесь расположатся амфитеатр, шезлонги и качели.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Парк#Жк тюменская слобода#Деньги#Бюджеты#Бюджет города#Тюмень#Тюменская область
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