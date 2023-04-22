Волонтеры «Росводоканал Тюмень» очистили берег озера Оброчное

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
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Updated Сегодня, 09:45
Второй год подряд их поддерживают студенты Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса и Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства.
Разбившись на группы и вооружившись инструментами для уборки, добровольцы приступили к очистке берега, который убирали год назад — за зиму территория у водоема «заросла» слоем бумажек, салфеток, окурков, пластика и более крупных отходов. Общими усилиями собрали полсотни мешков мусора.
«Тюмень — это наш дом, а дом нужно содержать в уюте и чистоте. Всегда с удовольствием поддерживаю все экологические акции, которые проводятся на нашем предприятии. И очень рад, что мне довелось участвовать в реализации масштабного экологического проекта, который реализуется на сооружениях очистки сточных вод, где я работаю», — сказал ведущий инженер-энергетик «Росводоканал Тюмень» Ярослав Базыгунов.
Ежегодно волонтеры «Росводоканал Добро» участвуют во всероссийской акции «Вода России», поддерживают чистоту водоема, расположенного у Велижанского водозабора, собирают и отправляют на переработку вторсырье, вовлекают в свои ряды студентов, учат бережному отношению к природе школьников и воспитанников детских садов. Собственным примером показывают окружающим, что значит, любить свою родину.
«Наши сотрудники поддерживают политику предприятия, нацеленную на сохранение экологии. Правило Росводоканала „Чистая вода. Чистый воздух. Чистая почва“. Конечно, мы не ограничиваемся добровольческими акциями. Ведется масштабная модернизация сооружений очистки сточных вод, где реализован большой проект по нераспространению неприятных запахов и совершенствуются технологии очистки. По многим показателям мы уже возвращаем в природу воду намного чище, чем забираем из реки», — отметила эколог «Росводоканал Тюмень» Ольга Нуждина.
Справка о компании:
Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тюмени и Тюменском районе; ежегодно подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 545 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 20,3 тысяч км водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тысяч человек.
Росводоканал — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. C 2007 года предприятия группы реализует инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 209,097 млрд рублей. Росводоканал следует международным принципам ESG. С 2010 по 2022 гг. на природоохранную деятельность направлено более 4,958 млрд руб. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по реализации проектов в коммунальной отрасли России.