В тюменскую больницу поступило новое оборудование для выявления рака

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Кольпоскопы, позволяющие выявить гинекологические заболевания, появились сегодня в ГБУЗ ТО «Областная больница N 15». Один из приборов был установлен в кабинете акушера-гинеколога женской консультации, второй поступил врачебной амбулатории Тюмени.
Кольпоскоп позволяет диагностировать онкозаболевание на ранней стадии. Кольпоскопия назначается по результатам цитологического мазка, либо после визуального осмотра пациентки у гинеколога.
Акушер-гинеколог женской консультации рассказала, что с помощью кольпоскопии в прошлом году было выявлено 45 предраковых заболеваний, при этом два случая рака шейки матки обнаружили при ранней диагностике.
Ранее «Наш город» писал, что тюменец, у которого местные врачи 10 лет назад выявили четвертую стадию рака, продолжает жить полноценной жизнью за счёт грамотно проведенного лечения.