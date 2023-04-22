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В тюменскую больницу поступило новое оборудование для выявления рака

22 апреля 2023, 15:05
Фото: 1MI

Врачи получили больше возможностей для диагностики здоровья тюменских пациенток

Тобольская больница получила новое оборудование для диагностики гинекологических заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе telegram-канала Департамента здравоохранения.

Кольпоскопы, позволяющие выявить гинекологические заболевания, появились сегодня в ГБУЗ ТО «Областная больница N 15». Один из приборов был установлен в кабинете акушера-гинеколога женской консультации, второй поступил врачебной амбулатории Тюмени.

Кольпоскоп позволяет диагностировать онкозаболевание на ранней стадии. Кольпоскопия назначается по результатам цитологического мазка, либо после визуального осмотра пациентки у гинеколога.

Акушер-гинеколог женской консультации рассказала, что с помощью кольпоскопии в прошлом году было выявлено 45 предраковых заболеваний, при этом два случая рака шейки матки обнаружили при ранней диагностике.

Ранее «Наш город» писал, что тюменец, у которого местные врачи 10 лет назад выявили четвертую стадию рака, продолжает жить полноценной жизнью за счёт грамотно проведенного лечения.

 

 

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#Елена Чебоксарова#Ранняя диагностика#Ранняя диагностика рака#Больница#Тобольск#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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