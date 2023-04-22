В Тюменской области цены на товары растут медленнее, чем в других регионах России

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
По данным Росстата, в феврале этого в Тюменской области в среднем продукты стали стоить дороже на 1,6% по сравнению с декабрем 2022 года, услуги — на 0,8%. Цены на непродовольственные товары, напротив, снизились на 1,8%.
В январе–феврале 2023 года оборот розничной торговли в регионе 78,6 миллиарда рублей и снизился на 3,9% (в сопоставимых ценах) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Платных услуг было оказано на 25 миллиардов рублей, что составляет 103,1% к соответствующему периоду предыдущего года.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области стали тратить больше денег на продукты. В среднем расходы тюменцев за месяц выросли на 160 миллионов рублей.