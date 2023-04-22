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В Тюменской области цены на товары растут медленнее, чем в других регионах России

22 апреля 2023, 11:55
Фото: 1MI

В Тюменской области рост цен ниже, чем в России

Тюменская область вошло число российских регионов с наиболее низким ростом цен. Среди регионов Уральского федерального округа в Тюменской области зафиксировано самое небольшое увеличение роста стоимость продуктов и непродовольственных товаров.
Сюжет
Тюмень

По данным Росстата, в феврале этого в Тюменской области в среднем продукты стали стоить дороже на 1,6% по сравнению с декабрем 2022 года, услуги — на 0,8%. Цены на непродовольственные товары, напротив, снизились на 1,8%.

В январе–феврале 2023 года оборот розничной торговли в регионе 78,6 миллиарда рублей и снизился на 3,9% (в сопоставимых ценах) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Платных услуг было оказано на 25 миллиардов рублей, что составляет 103,1% к соответствующему периоду предыдущего года.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области стали тратить больше денег на продукты. В среднем расходы тюменцев за месяц выросли на 160 миллионов рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Росстат#Тюменьстат#Рост цен#Тюмень#Тюменская область
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