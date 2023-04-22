В Тюменской области цены на товары растут медленнее, чем в других регионах России

В январе–феврале 2023 года оборот розничной торговли в регионе 78,6 миллиарда рублей и снизился на 3,9% (в сопоставимых ценах) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Платных услуг было оказано на 25 миллиардов рублей, что составляет 103,1% к соответствующему периоду предыдущего года.