В Тюменской области подорожали загородные дома из-за повышенного спроса

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
По данным аналитиков ЦИАН, средняя стоимость загородного дома в России к началу весеннего сезона 2023 года составила 9,78 миллионов рублей, что на 18% выше, чем в марте 2022 года. А за три года — с марта 2020 года средняя стоимость загородного жилья увеличилась на 85%.
Самые дорогие дома в продаже в среднем — в Санкт-Петербурге (41,5 миллионов рублей), за год цена практически не поменялась (-0,4%). На втором месте по ценам — Москва (34,8 миллионов), что на 17% ниже, чем год назад. На третьем месте — Московская область (23,8 миллионов рублей в среднем), +4% за год. Также число российских регионов с самыми дорогими домами вошел Крым.
Что касается спроса, то по сравнению с мартом прошлого года он увеличился на 6%. При этом большую часть покупателей интересуют уже готовые дома, а не земельные участки. 82% просмотров объявлений о продаже загородной недвижимости приходится на дома или дачи, 15% — земельные участки, 3% — на таунхаусы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени снизились цены на съемное жилье из-за высокой конкуренции. В среднем аренда квартир подешевела на 1,1%.