В Тюменской области подорожали загородные дома из-за повышенного спроса

Самые дорогие дома в продаже в среднем — в Санкт-Петербурге (41,5 миллионов рублей), за год цена практически не поменялась (-0,4%). На втором месте по ценам — Москва (34,8 миллионов), что на 17% ниже, чем год назад. На третьем месте — Московская область (23,8 миллионов рублей в среднем), +4% за год. Также число российских регионов с самыми дорогими домами вошел Крым.