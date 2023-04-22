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В Тюменской области подорожали загородные дома из-за повышенного спроса

22 апреля 2023, 03:53
Фото: 1MI

В Тюмени дорожает загородная недвижимость

В Тюменской области стоимость загородной недвижимости резко увеличилась. По сравнению с мартом 2022 года она выросла на 14% — до 6,8 миллионов рублей.
Сюжет
Тюмень

По данным аналитиков ЦИАН, средняя стоимость загородного дома в России к началу весеннего сезона 2023 года составила 9,78 миллионов рублей, что на 18% выше, чем в марте 2022 года. А за три года — с марта 2020 года средняя стоимость загородного жилья увеличилась на 85%.

Самые дорогие дома в продаже в среднем — в Санкт-Петербурге (41,5 миллионов рублей), за год цена практически не поменялась (-0,4%). На втором месте по ценам — Москва (34,8 миллионов), что на 17% ниже, чем год назад. На третьем месте — Московская область (23,8 миллионов рублей в среднем), +4% за год. Также число российских регионов с самыми дорогими домами вошел Крым.

Что касается спроса, то по сравнению с мартом прошлого года он увеличился на 6%. При этом большую часть покупателей интересуют уже готовые дома, а не земельные участки. 82% просмотров объявлений о продаже загородной недвижимости приходится на дома или дачи, 15% — земельные участки, 3% — на таунхаусы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени снизились цены на съемное жилье из-за высокой конкуренции. В среднем аренда квартир подешевела на 1,1%.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Загородная недвижимость#Дача#Покупка дач#Земельные участки#Тюмень#Тюменская область
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