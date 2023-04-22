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В Тюменской области накануне сгорело 2 га леса

22 апреля 2023, 04:54
Фото: 1MI

В Тюменской области выгорело 2 га леса

В Тюменской области горит лес. По данным департамента лесного комплекса, в настоящее время в регионе действует один лесной пожар. За сутки был ликвидирован один лесной пожар площадью 2 гектара.
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Тюмень

На территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Накануне губернатор Тюменской области Александр Моор подписал документ о внесении изменений в постановление «О введении особого противопожарного режима», согласно которому жителям региона запрещено посещать лес до 13 мая 2023 года.

Сумма штрафов за нарушение правил пожарной безопасности для граждан составляет от 10 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, для юридических — от 400 до 800 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в районе Велижанского тракта произошел ландшафтный пожар. Виновником возгорания оказался местный житель, который занимался обжигом медных проводов на поле.

#Валентина Бурнашева#Пожар#Общество#Новости тюмени#Лес#Лесной пожар#Тюмень#Тюменская область
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