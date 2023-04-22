В Тюмени пропала 24-летняя девушка

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Двадцатичетырехлетняя местная жительница пропала в Тюмени 20 апреля 2023 года. Она ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.
В последний раз пропавшую Анастасию видели в чёрных кроссовках с красными полосками, чёрных джинсах и куртке.
Среди характерных примет девушки в ориентировке перечисляются рост 165 см, русые волосы, карие глаза и худощавое телосложение.
Все, кому станет известно о местонахождении пропавшей тюменки, могут позвонить по номеру 8 -800-700-54-52 или 112.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени нашли пенсионера, который нуждался в медицинской помощи.