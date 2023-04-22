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В Тюмени пропала 24-летняя девушка

22 апреля 2023, 17:07
Фото: ЛизаАлерт

Молодая тюменка пропала в городе вечером 20 апреля

Молодая тюменка пропала вчера в Калининском округе. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Двадцатичетырехлетняя местная жительница пропала в Тюмени 20 апреля 2023 года. Она ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась.

В последний раз пропавшую Анастасию видели в чёрных кроссовках с красными полосками, чёрных джинсах и куртке.

Среди характерных примет девушки в ориентировке перечисляются рост 165 см, русые волосы, карие глаза и худощавое телосложение.

Все, кому станет известно о местонахождении пропавшей тюменки, могут позвонить по номеру 8 -800-700-54-52 или 112.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени нашли пенсионера, который нуждался в медицинской помощи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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#Елена Чебоксарова#Поиск человека#Пропавшие#Пропавшие без вести#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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