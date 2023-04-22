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Posted 22 апреля 13:12

Published 22 апреля 13:12

Modified Сегодня, 00:58

Updated Сегодня, 00:58

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В Тюмени определили самые профессиональные бригады скорой помощи

22 апреля 2023, 13:12
Фото: 1MI
В Тюмени прошел конкурс профмастерства бригад скорой помощи. В лидеры выбились две команды, показав отличные результаты на тренировочных выездах. О результатах конкурса рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Капельница взмывает в руке фельдшера Марины Кетман вверх, в это время врач Владимир Межаков шинирует бедро пострадавшей в ДТП девушке. Этими и другими умелыми действиями они спасут троих пациентов на профессиональном конкурсе и станут победителями среди врачебных бригад скорой медицинской помощи. С ними в деле водитель Андрей Макарцов – всегда придет на помощь: быстро доставит на место происшествия, подаст необходимое оборудование, успокоит паникующего очевидца.

Рабочие будни у них перемежались постоянными тренировками. А результат куда больше, чем первое место на соревнованиях, – это реально спасенные ими жизни. Последняя на смене реанимация у победителей была одной из самых продолжительных. Заводить сердце им пришлось четыре раза подряд – такова была упорная борьба за жизнь 50-летнего тюменца, у которого на фоне хронической сердечной недостаточности возник отек легких.

«Критические состояния мы отслеживали по монитору аппаратуры и реагировали мгновенно: непрямой массаж сердца, обеспечение свободной проходимости дыхательных путей, искусственная вентиляция легких. Наши усилия оказались успешными: мужчина находится в больнице, его жизни ничего не угрожает», – рассказал врач Владимир Межаков.

Еще одни победители – бригада фельдшеров в составе Елизаветы Андреевой, Вячеслава Кузнецова и водителя Юрия Валетова. И они быстро, слаженно и профессионально пришли на помощь пациенту накануне соревнований.

За четыре минуты со спецсигналами бригада приехала на улицу Широтная, откуда в 23:00 поступил экстренный вызов. Ни открытый настежь балкон, ни отдых, лежа на диване, не приносили 52-летнему мужчине облегчение: уже несколько часов у него прихватывало в груди, и было трудно дышать. Медики наложили электроды для ЭКГ и зафиксировали нарушение работы сердечной мышцы – острый инфаркт миокарда. После оказанной помощи доставили в стационар. И следили за его судьбой: мужчину благополучно прооперировали и выписали домой.

«От момента вызова до передачи пациента врачам стационара прошло всего 34 минуты. Это очень оперативно! Мы и в работе верим в себя, что мы самые сильные, что победим, и на конкурс шли с этим чувством», – заявила фельдшер Елизавета Андреева.

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