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«Учителем года» стала учитель русского языка из Тюмени

22 апреля 2023, 10:21
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюмени назвали победителей конкурса «Учитель года»

В Тюменской области сегодня подвели итоги конкурса «Учитель года». Тожественная церемония награждения победителей прошла в Тюменской филармонии.
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Тюмень

За победу в суперфинале боролись 53 педагога. «Учителем года» стала преподаватель русского языка и литературы школа № 25 Наталья Прокопенко.

Звание «Воспитатель года» завоевала Анастасия Суздалева (д/с № 50 г. Тюмени); «Педагог-психолог года» — Мария Усачева (Винзилинская СОШ им. Г. С. Ковальчука); «Учитель-дефектолог года» — Валентина Плеханова (Луговская СОШ); «Мастер года» — Иван Зарубин (Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства); «Педагогический дебют» (учитель) — Дмитрий Илларионов (СОШ № 15 г. Тюмени, учитель истории и обществознания); «Педагогический дебют» (воспитатель) — Елизавета Щигорцова (д/с № 158 г. Тюмени); «Классный руководитель» — Анастасия Репанова (Староалександровская СОШ им. Героя Советского Союза А. М. Калиева); «Навигатор детства» — Юлия Васильева (Мальковская СОШ); «Директор года» — Татьяна Придорогина (Боровская СОШ).

Также в рамках церемонии награждения победителей конкурса «Учитель года» нагрудный знак «Почетный наставник Российской Федерации» вручили ректору ТОГИРРО Ольге Ройтблат.

Ранее «Наш Город» писал, что преподаватель тюменской школы № 52 Халида Кирамова одержала победу на Всероссийском конкурсе «Лучший учитель татарского языка и литературы».

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Учитель года#Учителя#Конкурсы#Тюмень#Тюменская область
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