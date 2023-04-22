«Учителем года» стала учитель русского языка из Тюмени

Звание «Воспитатель года» завоевала Анастасия Суздалева (д/с № 50 г. Тюмени); «Педагог-психолог года» — Мария Усачева (Винзилинская СОШ им. Г. С. Ковальчука); «Учитель-дефектолог года» — Валентина Плеханова (Луговская СОШ); «Мастер года» — Иван Зарубин (Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства); «Педагогический дебют» (учитель) — Дмитрий Илларионов (СОШ № 15 г. Тюмени, учитель истории и обществознания); «Педагогический дебют» (воспитатель) — Елизавета Щигорцова (д/с № 158 г. Тюмени); «Классный руководитель» — Анастасия Репанова (Староалександровская СОШ им. Героя Советского Союза А. М. Калиева); «Навигатор детства» — Юлия Васильева (Мальковская СОШ); «Директор года» — Татьяна Придорогина (Боровская СОШ).