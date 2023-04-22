У жителей Тюменской области вырастут цены на газ

Однако, это только пока «Газпром» на внутреннем рынке не является монополистом. В 2021 году он поставил только 63% от всего газа, который был необходим России. Возможность давать скидки может помочь перетянуть на себя хотя бы часть из оставшихся 37%. И если «Газпром» практически полностью захватит внутренний рынок, ввиду отсутствия конкуренции он сможет уже без ограничений увеличивать цены на газ.