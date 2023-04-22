У жителей Тюменской области вырастут цены на газ

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Для строительства новых газопроводов требуются деньги. В связи с чем корпорация готовит настоящую революцию цен на газ.
Компания предлагает предоставить ей полную свободу в формировании тарифов на газ для промышленных предприятий. Однако, вполне вероятно, что отмена установленных государством фиксированных цен может обернуться ростом тарифов для потребителей.
Одно из оригинальных предложений от «Газпрома», озвученных в последнее время, — это закупка регионами, где развита сеть газовых заправок, техники только на газомоторном топливе. Нужны регионам автобусы, грузовики и прочая техника, работающая на газу, или нет, будет она выгодной или нет — не важно. Главное для корпорации — увеличить поток клиентов на газовые заправки, которые сейчас загружены только на 27%.
В компании предлагают дать свободу в формировании цен на газ для промышленных предприятий, а также ввести сезонную дифференциацию регулируемых оптовых цен, увеличив диапазон колебаний до 10–20%, пишут «Новые Известия».
По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, новое правило в идеальном случае не должно привести к росту цен.
Однако, это только пока «Газпром» на внутреннем рынке не является монополистом. В 2021 году он поставил только 63% от всего газа, который был необходим России. Возможность давать скидки может помочь перетянуть на себя хотя бы часть из оставшихся 37%. И если «Газпром» практически полностью захватит внутренний рынок, ввиду отсутствия конкуренции он сможет уже без ограничений увеличивать цены на газ.