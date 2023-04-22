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У жителей Тюменской области вырастут цены на газ

22 апреля 2023, 10:47
Фото: 1MI

Из-за новых требований «Газпрома» цены на газ в Тюмени могут существенно вырасти

Российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» сегодня переживает не самые лучшие времена. Из-за санкций прибыль корпорации в 2022 году упала в 3,5 раза — до 747 миллиарда долларов.
Сюжет
Тюмень

Для строительства новых газопроводов требуются деньги. В связи с чем корпорация готовит настоящую революцию цен на газ.

Компания предлагает предоставить ей полную свободу в формировании тарифов на газ для промышленных предприятий. Однако, вполне вероятно, что отмена установленных государством фиксированных цен может обернуться ростом тарифов для потребителей.

Одно из оригинальных предложений от «Газпрома», озвученных в последнее время, — это закупка регионами, где развита сеть газовых заправок, техники только на газомоторном топливе. Нужны регионам автобусы, грузовики и прочая техника, работающая на газу, или нет, будет она выгодной или нет — не важно. Главное для корпорации — увеличить поток клиентов на газовые заправки, которые сейчас загружены только на 27%.

В компании предлагают дать свободу в формировании цен на газ для промышленных предприятий, а также ввести сезонную дифференциацию регулируемых оптовых цен, увеличив диапазон колебаний до 10–20%, пишут «Новые Известия».

По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игоря Юшкова, новое правило в идеальном случае не должно привести к росту цен.

Однако, это только пока «Газпром» на внутреннем рынке не является монополистом. В 2021 году он поставил только 63% от всего газа, который был необходим России. Возможность давать скидки может помочь перетянуть на себя хотя бы часть из оставшихся 37%. И если «Газпром» практически полностью захватит внутренний рынок, ввиду отсутствия конкуренции он сможет уже без ограничений увеличивать цены на газ.

#Общество#Новости тюмени#Газпром#Газ#Цены#Тарифы#Рост цен#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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