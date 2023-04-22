Тюменцы предпочитают покупать дачи на Московском и Ирбитском трактах

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
При этом большая часть загородных домов располагаются на популярных у покупателей Московском, Ирбитском и Салаирском трактах
При этом цена одноэтажного частного дома с земельным участком 5-7 соток примерно соотносится со стоимостью однокомнатной квартиры — 4,6-5 миллионов рублей, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области стоимость загородной недвижимости выросла на 14% в этом году. По России в целом рост цен за загородные дома составил 18%.