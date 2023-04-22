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Тюменцы предпочитают покупать дачи на Московском и Ирбитском трактах

22 апреля 2023, 11:29
Фото: 1MI

Западное направление стало лидирующим в загородной недвижимости Тюмени

В Тюменской области стали строить больше объектов индивидуального жилищного строительства. По итогам прошлого года в регионе было введено в эксплуатацию из общего количества введенного жилья 41% частных домов.
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Тюмень

При этом большая часть загородных домов располагаются на популярных у покупателей Московском, Ирбитском и Салаирском трактах

При этом цена одноэтажного частного дома с земельным участком 5-7 соток примерно соотносится со стоимостью однокомнатной квартиры — 4,6-5 миллионов рублей, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области стоимость загородной недвижимости выросла на 14% в этом году. По России в целом рост цен за загородные дома составил 18%.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Цены#Дачи#Загородная недвижимость#Тюмень#Тюменская область
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