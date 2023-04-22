Тюменцам бесплатно распечатают портреты ветеранов к Дню Победы

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Отсканировать или распечатать портреты героев горожане смогут в библиотеках на улице Луначарского, 51/3, Газовиков, 30/1, Червишевском тракте, 15, Северной, 2/1. Все эти библиотеки работают по следующему графику: вторник — воскресенье с 10.00 до 19.00, понедельник — выходной.
Правда, имеются ограничения — одному человеку распечатают бесплатно только одну фотографию. За услугу ламинирования придется заплатить 35 рублей, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в Тюмени в День Победы традиционного шествия войск Тюменского гарнизона, трудовых коллективов и Бессмертного полка не будет. Запланирован только проезд через город военной техники.