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Тюменцам бесплатно распечатают портреты ветеранов к Дню Победы

22 апреля 2023, 05:38
Фото: 1MI

Тюменцам бесплатно распечатают портреты ветеранов к 9 Мая

Жители Тюмени смогут распечатать бесплатно фотографии ветеранов к 9 мая. Сделать это можно будет в городских библиотеках до 7 мая.

Отсканировать или распечатать портреты героев горожане смогут в библиотеках на улице Луначарского, 51/3, Газовиков, 30/1, Червишевском тракте, 15, Северной, 2/1. Все эти библиотеки работают по следующему графику: вторник — воскресенье с 10.00 до 19.00, понедельник — выходной.

Правда, имеются ограничения — одному человеку распечатают бесплатно только одну фотографию. За услугу ламинирования придется заплатить 35 рублей, пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в Тюмени в День Победы традиционного шествия войск Тюменского гарнизона, трудовых коллективов и Бессмертного полка не будет. Запланирован только проезд через город военной техники.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#9 мая#День Победы#Ветераны#Бессмертный полк
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