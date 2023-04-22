Тюменская пассажирка чуть не избила девочку в общественном транспорте

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 20:12
Updated Сегодня, 20:12
Очевидец, который ехал в общественном транспорте, рассказал, что в ответ на просьбу уменьшить громкость женщина начала оскорблять юную пассажирку, называя её кобылой.
«В конечном счете она перешла на прикосновения, то есть схватила девочку за шкирку двумя руками и начала просто орать на нее по типу „какое ужасное нынче поколение“. У меня просьба к тем людям, которые не умеют выпивать и вести себя подобающе в обществе, не появляйтесь, пожалуйста, в общественных местах», — написал тюменец.
В комментариях подписчики ответили, что автор поста должен был не пытаться снять на видео этот скандал, а вмешаться в ситуацию и заступиться за девочку.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские власти опровергли конфликт между водителем и пассажиром в тюменском автобусе. Видео, которое распространилось в социальных сетях, на самом деле снимали в Казахстане.