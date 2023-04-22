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Тюменская пассажирка чуть не избила девочку в общественном транспорте

22 апреля 2023, 17:25
Фото: 1MI

Пьяная женщина устроила конфликт с юной тюменкой в автобусе

В одном из тюменских автобусов произошёл конфликт между взрослой пассажиркой и девочкой, которая попросила нетрезвую женщину сделать музыку на телефоне потише. Об этом сообщил подписчик паблика «ЧС Тюмень».
Сюжет
Автобус

Очевидец, который ехал в общественном транспорте, рассказал, что в ответ на просьбу уменьшить громкость женщина начала оскорблять юную пассажирку, называя её кобылой.

«В конечном счете она перешла на прикосновения, то есть схватила девочку за шкирку двумя руками и начала просто орать на нее по типу „какое ужасное нынче поколение“. У меня просьба к тем людям, которые не умеют выпивать и вести себя подобающе в обществе, не появляйтесь, пожалуйста, в общественных местах», — написал тюменец.

В комментариях подписчики ответили, что автор поста должен был не пытаться снять на видео этот скандал, а вмешаться в ситуацию и заступиться за девочку.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские власти опровергли конфликт между водителем и пассажиром в тюменском автобусе. Видео, которое распространилось в социальных сетях, на самом деле снимали в Казахстане.

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#Елена Чебоксарова#Автобус#Конфликт#Водитель#Пассажиры#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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