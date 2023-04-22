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Posted 22 апреля 12:12

Published 22 апреля 12:12

Modified Сегодня, 01:17

Updated Сегодня, 01:17

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С начала года новую врачебную амбулаторию в Шорохово посетили 2400 пациентов

22 апреля 2023, 12:12
Фото: 1MI
В декабре прошлого года в селе Шорохово открылась современная врачебная амбулатория областной больницы №13. В настоящее время ее посетили уже порядка 2 400 пациентов, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Медицинское учреждение возвели в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Здание возведено из высококачественных энергосберегающих материалов, площадь - 350 кв.м. Амбулатория оснащена современным оборудованием, новыми инструментами и медицинскими изделиями. Помещения спроектированы с учетом потребностей пациентов и удобства для медицинского персонала.

Рабочее место специалиста имеет выход в Интернет по защищенному каналу, что позволяет использовать телемедицинские технологии, а том числе автоматическую отправку ЭКГ-исследований на пост врача-кардиолога. Амбулатория рассчитана на 30 пациентов в смену. Ведут прием врач-терапевт, стоматолог, акушерка, оказывают помощь процедурная медицинская сестра и детская медицинская сестра, фельдшер принят на работу проходит аккредитацию.

 

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