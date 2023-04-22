С начала года новую врачебную амбулаторию в Шорохово посетили 2400 пациентов

Posted 22 апреля 12:12
Published 22 апреля 12:12
Modified Сегодня, 01:17
Updated Сегодня, 01:17
Медицинское учреждение возвели в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».
Здание возведено из высококачественных энергосберегающих материалов, площадь - 350 кв.м. Амбулатория оснащена современным оборудованием, новыми инструментами и медицинскими изделиями. Помещения спроектированы с учетом потребностей пациентов и удобства для медицинского персонала.
Рабочее место специалиста имеет выход в Интернет по защищенному каналу, что позволяет использовать телемедицинские технологии, а том числе автоматическую отправку ЭКГ-исследований на пост врача-кардиолога. Амбулатория рассчитана на 30 пациентов в смену. Ведут прием врач-терапевт, стоматолог, акушерка, оказывают помощь процедурная медицинская сестра и детская медицинская сестра, фельдшер принят на работу проходит аккредитацию.