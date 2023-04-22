С начала года новую врачебную амбулаторию в Шорохово посетили 2400 пациентов

Рабочее место специалиста имеет выход в Интернет по защищенному каналу, что позволяет использовать телемедицинские технологии, а том числе автоматическую отправку ЭКГ-исследований на пост врача-кардиолога. Амбулатория рассчитана на 30 пациентов в смену. Ведут прием врач-терапевт, стоматолог, акушерка, оказывают помощь процедурная медицинская сестра и детская медицинская сестра, фельдшер принят на работу проходит аккредитацию.