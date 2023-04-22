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Посол Руанды в РФ обсудил в Тюмени перспективы развития медицинского туризма

22 апреля 2023, 07:29
Фото: Тюменский медицинский университет

Посол Руанды в РФ обсудил в Тюмени перспективы медицинского туризма

Тюменская область планирует сотрудничать с африканской Республикой Руанда в сфере образования, науки и туризма.
Сюжет
Тюмень

На этой неделе регион с рабочим визитом посетил посол Республики Руанда в России Франк Мушио Каманзи. Он провел ряд встреч в Тюменском медицинском университете и медучреждениях областной столицы — обсудил возможность наладить сотрудничество в области медицинского туризма и развития телемедицины.

«Я впечатлен возможностями тюменского медвуза, в котором студенты не только получают медицинское образование, но и могут заниматься наукой. Важно и то, что университет расширяет международные контакты, является площадкой для межкультурного обмена. Мы ожидаем предложений Тюменского медицинского университета по развитию сотрудничества», — отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Руанда в России Франк Мушио Каманзи.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюмень вошла в число городов-лидеров с населением от 250 тысяч до 1 миллиона человек по качеству среды по итогам 2022 года. Областная столица заняла третье место.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Международное сотрудничество#Медицинская академия#Здравоохранение#Тюмень#Тюменская область
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