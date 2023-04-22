Посол Руанды в РФ обсудил в Тюмени перспективы развития медицинского туризма

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
На этой неделе регион с рабочим визитом посетил посол Республики Руанда в России Франк Мушио Каманзи. Он провел ряд встреч в Тюменском медицинском университете и медучреждениях областной столицы — обсудил возможность наладить сотрудничество в области медицинского туризма и развития телемедицины.
«Я впечатлен возможностями тюменского медвуза, в котором студенты не только получают медицинское образование, но и могут заниматься наукой. Важно и то, что университет расширяет международные контакты, является площадкой для межкультурного обмена. Мы ожидаем предложений Тюменского медицинского университета по развитию сотрудничества», — отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Руанда в России Франк Мушио Каманзи.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюмень вошла в число городов-лидеров с населением от 250 тысяч до 1 миллиона человек по качеству среды по итогам 2022 года. Областная столица заняла третье место.